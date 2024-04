Birdies beim Leuchtturm

Sepp Straka knüpft bei den RBC Heritage nahtlos an die starke Leistung des Masters an und mischt im Schatten des Leuchtturms beim Elevated Event der PGA Tour in Harbour Town nach einer 66 (-5) im absoluten Spitzenfeld mit.

Vergangene Woche sorgte Sepp Straka mit Rang 16 für eine neue heimische Masters-Bestmarke und hatte dabei sogar etwas Pech, dass der Putter etliche Chancen nicht in Zählbares verwandeln konnte. Im langen Spiel aber hatte Österreichs Nummer 1 in Augusta absolut alles im Griff und will dies naturgemäß in South Carolina wiederholen.

Mit den RBC Heritage wartet gleich der nächste Kracher, denn das PGA Tour Turnier zählt zu den Elevated Events, wird im nur 69 Mann starken Elitefeld ohne Cut gespielt und ist mit gleich 20 Millonen US-Dollar sogar höher dotiert als das Masters. Mit Harbour Town hat Sepp auch bereits gute Erfahrungen, spielte er vor zwei Jahren doch bis zuletzt sogar um den Sieg mit und fuhr am Ende einen starken 3. Rang ein.

Erneut zeigt sich der 30-jährige dann in South Carolina im langen Spiel von Beginn an richtig stark, denn gleich auf der 1 legt er sich die erste Birdiechance auf und stopft aus 3,5 Metern prompt zum anfänglichen Birdie. Ein zu ungenauer Chip versperrt ihm danach am Par 5 aber den Weg zum Doppelpack und da er auf der 3 aus 15 Metern das Gerät fürs Kurzgemähte dreimal bemühen muss, rutscht er sogar recht rasch wieder auf Level Par zurück.

Straka findet weitere Birdies

Zwar verpasst er auch am zweiten Par 5 den erhofften Schlaggewinn, holt diesen jedoch dafür auf der 6 mit einem lasergenauen Eisen zur Fahne nach und drückt so sein Score recht zeitnah wieder in den Minusbereich. Auf der kurzen 9 versandet die Attacke dann im Grünbunker, der gefühlvolle Sandschlag bremst sich aber zwei Meter vor der Fahne ein, womit er noch vor dem Turn sein Score sogar auf 2 unter Par schrauben kann.

Nach einer kleinen Parserie findet er auf der 13 dann das richtige Rezept für die Grüns und schnappt sich aus vier Metern das nächste Erfolgserlebnis. Fast verspielt er dieses nach zu kurzem Teeshot zwar wieder, der Parputt aus gut drei Metern rettet ihm aber aber doch noch die 3 auf die Scorecard. Dank zwei starken Schlägen parkt er danach am letzten Par 5 die Attacke kurz vor dem Grün und holt sich mit Chip und Putt das bereits fünfte Birdie ab, womit er erstmals auch die Top 10 knackt.

Nach einem starken Sand Save auf der 16 legt er sich zum Abschluss am Signature Hole der 18 noch einmal eine Birdiechance auf und rollt den Ball seelenruhig aus vier Metern zur 66 (-5) ins Loch, womit er nach den ersten 18 Löchern als 4. im absoluten Spitzenfeld mitmischt. J.T. Poston (USA) erwischt einen Traumtag und setzt sich mit einer 63 (-8) an die Spitze.

Leaderboard RBC Heritage

>> SKY überträgt Live und in HD vom RBC Heritage.