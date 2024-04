Wolf geht leer aus

Christine Wolf verpasst bei den Joburg Ladies Open mit Runden von 77 (+4) und 75 (+2) Schlägen knapp den Cut und geht so auch im Modderfontein GC von Johannesburg auf der Ladies European Tour wieder leer aus.

Christine Wolf versucht in Südafrika ihrer bisher preisgeldlosen Saison 2024 einen Kickstart zu geben. Nachdem sie weder in Kenia noch in Tampa in der neuen Rangliste der Ladies European Tour anschreiben konnte und auch nach einer heftigen Wintergrippe einigen Trainingsrückstand aufriß, hofft die Innsbruckerin nun in Johannesburg neu durchzustarten.

Los geht es mit der Joburg Ladies Open in Modderfontein, wo allerdings erneut die starken Südafrikanerinnen ihren Heimvorteil ausspielen wollen. Emma Spitz dagegen hat sich abgemeldet, Sarah Schober nach erneuten Rückenproblemen gar nicht genannt.

Zum Auftakt ist die einzige Österreicherin im Feld erst mit später Startzeit unterwegs und muss bereits am Par 3 der 11 ein frühes erstes Bogey einstecken. Richtig bitter wird es jedoch auf der 13, denn ausgerechnet am Par 5 schlittert sie sogar in ein Doppelbogey und findet sich so bereits nach nur wenigen gespielten Löchern nur noch im absoluten Niemandsland des Klassements wieder. Zwar stabilisiert sie ihr Spiel in Folge, Birdie will die gesamten Backnine über aber keines gelingen.

Nach acht Pars in Serie wird es dann auf den vorderen Neun wieder ungemütlicher, denn mit den nächsten Bogeys auf der 4 und der 6 rutscht die Tirolerin erstmals sogar in den dreistelligen Leaderboardbereich ab. Immerhin kann sie kurz vor Ende der Runde am Par 5 der 8 noch eine total birdielose Auftaktrunde abwenden, mehr als die 77 (+4) geht sich damit aber nicht aus, womit der Weg ins Wochenende am Freitag wohl bereits ziemlich steinig werden dürfte.

Cut knapp verpasst

Der zweite Spieltag lässt sich dann deutlich besser an, denn Chrissie verpasst zwar am anfänglichen Par 5 noch das Birdie, holt dieses aber prompt auf der 2 nach und pirscht sich so rasch bis auf einen Schlag an die gezogene Linie heran. Gar lange währt die Freude jedoch nicht, da sich auf der 4 auch der erste Fehler einschleicht, womit sie rasch wieder auf Even Par zurückrutscht.

Nach einer Parserie gelingt dann zwar am Par 3 der 11 der erneute Sprung in den Minusbereich, mit gleich vier darauffolgenden Fehlern auf nur fünf Löchern rutscht sie aber weit zurück. Auf der 17 betreibt sie dann noch Schadensbegrenzung, nach der 77 (+4) vom Donnerstag reicht die 75 (+2) am Freitag aber knapp nicht um erstmals in dieser Saison den Cut stemmen zu können.

