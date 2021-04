MASTERS 2021 – Live News-Ticker

Dustin Johnson Favorit und Titelverteidiger +++ Bernd Wiesberger hofft auf 6. Cut beim 6. Start +++ Wetter verspricht mitzumischen.

Mit dem Masters hat das verrückte Golfjahr 2020 im November geendet, mit dem Masters geht es fünf Monate später in die neue Major-Saison. Bei entschärften Bedingungen im Spätherbst pulverisierte DJ den Turnierrekord mit 20 unter Par. Selbst nach zuletzt schwächeren Leistungen ist die Nummer 1 der Welt eindeutig wieder der Mann, den es zu schlagen gilt.

+++ WAS ZEIGT UNS BERND WIESBERGER? +++

Nach dem Frust-Masters 2020, wo er mit dem 58. Platz und reihenweise links und rechts weggebügelten Golfschlägen auffiel, stehen die Vorzeichen für Bernd Wiesberger auch diesmal nicht viel besser. Immerhin kann der 35-jährige Oberwarter auf eine weisse Weste blicken, wenn es um den Cut bei den bisherigen 5 Starts geht.

Die Schwungprobleme im langen Spiel haben sich seit dem letzten Masters-Auftritt jedoch eher noch verschärft und führten letztes Wochenende nach dem verpassten Cut in San Antonio sogar zum Herausfallen aus den Top 50 der Weltrangliste. Österreichs einziger Teilnehmer beim Masters wird somit all seine Routine und Cleverness beim Shot Making hervorkramen müssen um eine neue persönliche Bestmarke aufzustellen, die mit Platz 22 seit dem Debüt 2015 steht.

“Mein Blick ist nach den fehleranfälligen letzten Golfrunden nach vorne gerichtet. Ich konnte das Wochenende über ausgiebig trainieren und bin dann zusammen mit anderen Spielern am Sonntagabend in Augusta angekommen,” gibt er einen Lagebericht vor den ersten Trainingsrunden. “Der Platz präsentiert sich sicher schwieriger als noch im Dezember bei meiner letzten Masters Teilnahme. Die Greens sind schon härter und deutlich schneller, ein Umstand, der das Anspielen der Fahnenpositionen erschwert.”

+++ MASTERS GRATIS-WETTEN +++

+++ DIE MITFAVORITEN SIND… +++

Jordan Spieth strotzt nach dem Heimsieg in Texas wieder voller Selbstvertrauen und ist in Augusta immer eine Macht. Von europäischer Seite ruhen diesmal die Hoffnungen auf den Spaniern, die mit Sergio Garcia und Jon Rahm zwei Spieler mit zuletzt starker Form ins Rennen schicken. Gespannt darf man auch auf die Vorstellung von Justin Thomas, Bryson De Chambeau sowie Jungstar Collin Morikawa sein.

+++ WETTERKAPRIOLEN ERWARTET +++

Nach einem trockenen Frühjahr in Georgia sollte sich Augusta endlich wieder von der harten und schnellen Seite zeigen. Dazu gesellen sich Wind und Gewitter in der Vorhersage, vor allem für Donnerstag bis Samstag, womit es wieder Gewinner und Verlierer in der Wetterlotterie geben könnte.

+++ BERND MIT ORTIZ UND HUGHES +++

Bernd Wiesberger startet um 17:30 MEZ in sein 6. Masters der Karriere. Zumindest an den ersten beiden Tagen wird er dabei mit dem Mexikaner Carlos Ortiz und dem Kanadier Mackenzie Hughes unterwegs sein. Sowohl der Mittel- als auch der Nordamerikaner sind eher für schnelles Spiel bekannt, was dem Burgenländer durchaus recht sein dürfte.

