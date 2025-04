Straka zu neuen Masters-Höhen?

Die Vorzeichen standen für Sepp Straka noch nie so gut wie vor seinem vierten Masters-Start in Augusta. Powert sich Österreichs Nummer 1 zu neuer Bestmarke?

Als zweiter im FedExCup nach dem besten Start in ein Golfjahr der Karriere kommt Sepp Straka mit ordentlichem Rückenwind zu seinem vierten Masters Tournament angeflogen. Dazu verteidigt er für Golfösterreich eine beeindruckende Serie: bei bislang 9 Einsätzen von ihm und Bernd Wiesberger gab es keinen einzigen Missed Cut zu verzeichnen. Platz 16 von Sepp aus dem Vorjahr markiert die bisherige rotweißrote Bestmarke. Besseres wollte nicht herausschauen, da der 31-jährige noch nie über eine 70er-Runde in den trickreichen Waldschluchten von Augusta National hinauskam.

Scottie Scheffler geht als Nummer 1 der Golfwelt und Titelverteidiger als logischer Favorit in das 89. Masters. Rory McIlroy als Führender im FedExCup hofft seine Durststrecke bei Majors endlich zu beenden: nur noch das Masters fehlt dem Nordiren um den Career-Slam zu komplettieren – diesem Ziel jagt er jedoch bereits mehr als 10 Jahre hinterher. Das Masters wird wie alle Majors durch die Teilnahme der LIV-Spieler aufgewertet, womit nur hier wirklich die Weltelite vollzählig versammelt ist.

Statistik spricht für die US Stars

Nicht weniger als die letzten 7 Majors wurden von den US-Stars gewonnen: Brooks Koepka (2023 PGA), Wyndham Clark (2023 US Open), Brian Harman (2023 Open Championship), Scottie Scheffler (2024 Masters), Xander Schauffele (2024 PGA und Open Championship) und Bryson DeChambeau (2024 US Open). Es ist die längste Serie von US-Siegern seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, wo von 1974 weg nicht weniger als 13 Siege von US Boys in Folge bei Majors verzeichnet wurden.

Noch eine Fülle weiterer interessanter Statistiken kramten die Spezialisten von Stats Perform aus den Archiven hervor: drei Viertel der Masters-Champions stellten bislang die USA. Scottie Scheffler könnte als erst vierter Spieler nach Tiger Woods, Jack Nicklaus und Nick Faldo zwei Masters in Folge gewinnen. In 12 seiner letzten 18 Majorstarts erreichte die aktuelle Nummer 1 der Golfwelt die Top 10: ein Spitzenwert, den niemand seit Tiger Woods-Zeiten verbuchen konnte.

Sepp Straka darf am Donnerstag erst im allerletzten Flight ab 19:45 MESZ auf den Platz, gemeinsam mit den US Boys Sam Burns und Sahith Theegala.

SKY überträgt live und exklusiv an allen vier Spieltagen vom Masters.

Tee-Times und Live Leaderboard