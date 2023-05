PGA Championship – News Ticker

PGA Championship – Live News Ticker +++ Sepp Straka Österreichs einziger Beitrag beim 2. Major des Jahres.

Im traditionsreichen Oak Hill startet Sepp Straka in seine dritte PGA Championship. Bei seinen beiden bisherigen Auftritten erreichte der Wiener zwar jedes Mal das Finale, kam aber am Weekend nie richtig ins Rollen und somit nicht über einen 60. Platz beim Debüt 2020 hinaus. Die Vorzeichen sind auch heuer beim zweiten Major des Jahres nach den zuletzt gezeigten Leistungen nicht die Allerbesten um die bisherige rotweißrote Bestmarke – einen 15. Platz von Bernd Wiesberger 2014 – zu knacken.

+++ JUSTIN THOMAS DER GEJAGTE +++

„Mister US PGA“ Justin Thomas geht als Titelverteidiger an den Start und muss gegen stärkste Konkurrenz die Wannamaker Trophy verteidigen, da wie schon zuletzt beim Masters die Besten der Weltrangliste auf die Elite der LIV-Liga treffen werden. Jon Rahm etwa, der klare Überflieger im heurigen Golfjahr, peilt den nächsten Major-Titel nach dem Masters an und ist klarerweise der einzige, der heuer noch den Grand Slam mit allen 4 Titeln schaffen könnte.

+++ BEINHARTER GOLFTEST +++

Mit Oak Hills tischt die PGA of America einen besonders harten Brocken den Allerbesten der Golfwelt auf. Es sind nicht nur die 7400 Yards für einen Par 70 Kurs, sondern die vielen zähen Doglegs bei hautengen Fairways, Fallen überall und das fette Rough, das vor allem Tee-Shots und Eisenschläge ins Grün zu einer besonderen Herausforderung machen.

+++ KRASSER AUSSENSEITER BEI DEN BOOKIES +++

Wer 10 Euro auf einen Sieg von Sepp Straka setzt, könnte bis zu 4.000 Euro Beute machen. Die Buchmacher geben gut 100 Spielern bessere Chancen als dem Österreicher auf den Gewinn der Wannamaker Trophy. Scottie Scheffler und Jon Rahm, die sich zuletzt öfters auf der Nummer 1 und 2-Position im World Ranking abwechselten, sind die Topfavoriten bei den Buchmachern, vor Rory McIlroy.