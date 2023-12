Schwab mit Heimvorteil bei PGA Tourschool

Matthias Schwab hofft in seiner Florida-Base auf Heimvorteil wenn es bei der PGA Tourschool um die letzten 5 Tourkarten für 2024 geht.

Nach 11 Jahren Pause lädt die PGA Tour erstmals wieder zu einer Qualifying School, und Matthias Schwab ist unfreiwillig live dabei! Von den 168 Qualifikanten werden nur die besten 5 und Schlaggleichen die volle PGA Tourkarte für die Saison 2024 erhalten. Das Spielrecht für die Korn Ferry Tour hat der Steirer ja bereits fix in der Tasche, für das sich die nächsten 40 und Schlaggleichen bei der Q-School qualifizieren.

Somit kann Schwab auf zwei Nebenplätzen nahe des PGA Tour Hauptquartiers in Ponte Vedra Beach, sehr offensiv anlegen um das große Ziel, die Rückkehr in die erste Golfliga der Welt nach vier Spieltagen zu stemmen. Dabei gilt es jeweils zwei Runden am Dye’s Valley Course und am Sawgrass East/West ohne Cut zu absolvieren. „Gut dass wir In Ponte Vedra Beach spielen, wo ich ja auch wohne wenn ich in USA bin, mit meiner Freundin als Caddie,“ baut Schwab auf so etwas wie halben Heimvorteil und den Wohlfühlfaktor.

Viele prominente Namen bei der PGA Tourschool

Unter den 154 Spielern, die um einen Platz auf der Tour kämpfen, ist auch Wesley Bryan, der ehemalige PGA TOUR-Sieger und Trickshot-Künstler, der nach einer langen Verletzungspause sein Comeback versucht. Bryan hat seit 2018 kein Turnier mehr auf der PGA TOUR bestritten und hofft, seine Form wiederzufinden.

Er wird jedoch starke Konkurrenz von anderen erfahrenen Spielern wie Curtis Thompson, Max McGreevy oder Taylor Pendrith haben, die alle in dieser Saison bereits auf der Korn Ferry Tour gewonnen haben. Die Spieler werden versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem sie den anspruchsvollen Par-70-Kurs meistern, der viele Wasserhindernisse und enge Fairways bietet. Der Sieger des Turniers wird nicht nur die volle Spielberechtigung erhalten, sondern auch einen Startplatz bei der THE PLAYERS Championship 2024, dem prestigeträchtigsten Event der PGA TOUR, das auf dem benachbarten Stadium Course ausgetragen wird.

Leaderboard PGA Tourschool