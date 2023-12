Schwab am Montag in Birdie-Laune

Matthias Schwab nutzt das Montags-Finish bei der Dunhill Championship zu einem späten Birdie-Run, der noch zu Rang 11 führt.

Matthias Schwab hatte nach der 70 (-2) zum Auftakt und der 71 (-1) vom Freitag am Samstag zwar mit ziemlich viel Leerlauf zu kämpfen, mit zwei roten Akzenten und einer fehlerlosen Performance konnte der Rohrmooser mit einer weiteren 70 (-2) jedoch in etwa seine Platzierung im vorderen Mittelfeld halten. Mit einer starken letzten Runde hofft er vor der anstehenden PGA Q-School auch dem Selbstvertrauen einen Boost zu geben.

Zäher Golf-Sonntag mit Gewitter-Ende

Das frühe Par 5 der 2 lässt zwar am Sonntag kein Birdie springen, der Start gelingt mit Pars jedoch noch ziemlich stressfrei. Erst auf der 4 wird der Puls etwas schneller, nachdem er das erste Bogey nicht mehr verhindern kann. Immerhin knallt er sofort danach am Par 3 den Teeshot sehenswert aufs Grün und dreht sein Tagesergebnis so prompt wieder auf Level Par zurück. Mehr will sich auf den Frontnine jedoch nicht ausgehen, weshalb er nur bei Level Par zum Turn kommt, was ihn ein wenig abrutschen lässt.

Nach 12 gespielten Löchern muss er dann vorerst seine Sachen packen, da ein Gewitter für eine Zwangspause sorgt. Erst nach über 4,5 Stunden kann wieder gespielt werden und Matthias setzt die Runde so fort wie er sie unterbrochen hat, mit Pars. Danach heißt es erneut Sachen packen, da das nächste Gewitter den Tag endgültig beendet.



Verspäteter Abflug zur PGA Tourschool

Mit dem Montagsfinish stellte sich auch die Frage ob Matthias dieses überhaupt bestreiten wird, startet doch bereits kommenden Donnerstag die PGA Q-School. Der Rohrmooser entschied sich jedoch dafür die Alfred Dunhill fertigzuspielen und wird am Montag Abend einen 16-stündigen Nonstop Flug nach New York nehmen, von wo aus es dann weiter nach Jacksonville geht. Am Mittwoch steht dann eine Trainingsrunde auf dem Programm. Alles in allem mit Sicherheit nicht die Vorbereitung, die er sich für die so wichtige anstehende Woche gewünscht hätte.

Dieses Opfer sollte auch tatsächlich belohnt werden: Schwab steht am Montag hellwach in den Teeboxen und holt sich am kniffligen Par 5 der 15 mit präzisen langen Schlägen das Birdie ab. Auch die beiden Risk-Reward-Löcher zum Abschluss attackiert der Steirer erstmals in dieser Woche erfolgreich und stürmt mit einem Birdie-Doppelpack zurück ins Clubhaus. Mit der 69 (-3), seiner besten Runde der Woche, geht sich noch eine deutliche Rangverbesserung zu Platz 11 aus.

„Ich bin mit meiner Performance hier sehr zufrieden. Es gelangen 4 konstant gute Runden, was bei den herrschenden Bedingungen mit 37 Grad Hitze bis zu stundenlangen Unterbrechungen wegen Gewitter und Starkregen nicht einfach war.

Sowohl das lange wie auch das kurze Spiel funktionierten gut, und das gibt mir Zuversicht für die kommenden Aufgaben,“ fliegt er mit gestärktem Selbstvertrauen zur PGA Tourschool.

Duell der Südafrikanischen Altstars

Louis Oosthuizen und Charl Schwartzel liefern sich wie in ihren besten Tagen ein packendes Duell um den Titel bei der Dunhill Championship. Mit einem späten Birdie-Hattrick setzt sich Oosthuizen entscheidend ab und gewinnt bei 18 unter Par mit zwei Schlägen vor seinem Landsmann. Aber auch der Deutsche Matti Schmid weiß mit einem 4. Platz in Südafrika zu überzeugen.

Endergebnis Dunhill Championship