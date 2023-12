Sack zugemacht

Lydia Ko und Jason Day zeigen auch am letzten Spieltag beim Grant Thornton Invitational eine starke Leistung und holen sich beim von PGA Tour und LPGA Tour kosanktionierten Event in Naples den Sieg.

Kurz vor Weihnachten tischt die PGA Tour in Florida noch einen besonderen Leckerbissen auf, denn mit einem mit der LPGA Tour kosanktionierten Teamevent war vom ersten Spieltag an für Spektakel gesorgt. Los ging es am Freitag im Scrambling, wo jeder Spieler des Teams den Ball ins Spiel bringt und danach entschieden wird von welchem Spot aus weitergespielt wird.

Am Samstag wartete der Klassische Vierer wo abwechselnd geschlagen wird und zum Abschluss gibt es nun noch einen modifizierten Bestball-Modus, wo nach den Abschlägen die Bälle getauscht werden.

Lydia Ko und Jason Day haben gleich alle drei Modi bestens im Griff, denn gleich zum Auftakt setzten sie sich mit einer 58 (-14) in eine gute Lauerposition und übernahmen am Samstag mit einer 66 (-6) schließlich die Führung. Diese verteidigt das Duo am Sonntag mit einer weiteren 66 (-6) gekonnt und setzen sich so bei gesamt 26 unter Par im Tiburon GC von Naples die Krone auf.

Nur knapp dahinter kommen Brooke Henderson mit Corey Conners ins Ziel, Madelene Sagström mit Ludvig Aberg kehren Florida mit Rang 3 wieder den Rücken.

