Im Finish aufgedreht

Sepp Straka sorgt erst mit spätem Birdie-Furioso beim The Sentry für einen gelungenen Auftakt mit 69 Schlägen (-4) und Platz 16 in die neue PGA Tour-Saison.

Gleich am zweiten Tag des neuen Jahres kehrt Sepp Straka zurück nach Hawaii zur Golfarbeit. Die PGA Tour eröffnet mit einem Paukenschlag, dem 20 Millionen Dollar Signature Event, die neue FedExCup-Wertung. Da das „The Sentry“ nicht nur mehr den Turniersiegern des abgelaufenen Jahres, sondern auch den Top 50 im FedExCup offensteht, kommt Österreichs Nummer 1 das dritte Jahr in Folge zu einem Ticket für das illustre Eröffnungsevent.

Der Plantation Course auf Kapalua war noch dazu ein gutes Golfpflaster für den Wiener, der mit den Plätzen 12 und 21 jeweils gleich zu Jahresbeginn fette Punkte aufs Konto spülte. Xander Schauffele führt das Feld von 70 Kontrahenten an, die über 4 Runden ohne Cut um das Preisgeld kämpfen werden. Scottie Scheffler und Rory McIlroy legen dagegen lieber noch eine verlängerte Weihnachtspause ein, bei der Nummer 1 jedoch unfreiwillig: beim Zubereiten des weihnachtlichen Festmals schnitt er sich unglücklich die Handfläche an einem zerbrochene Glas auf und muss daher Hawaii auslassen.

Lange Anlaufzeit benötigt

Der Start verläuft allerdings schleppend: bei auch heuer sehr tiefen Scores auf Kapalua geht es gleich am zweiten Grün mit Bogey in die falsche Richtung, nachdem am ersten Par 3 die Annäherung zu kurz ausfällt. Am ersten Par 5 schüttelt der 31-jährige jedoch das lockere Birdie aus dem Ärmel und gleicht seine Tagesbilanz vorerst wieder aus. Kurz vor dem Turn setzt Sepp mit einem Birdie-Doppelschlag nach zwei guten Putts aus fünf und drei Metern endlich Akzente.

Aber auch nach dem Turn geht ihm nichts wirklich leicht von der Hand. Ein Dreiputt an der 10 und ein verpasster Up and Down an der 13 werfen Straka erneut auf den Anfangspunkt zurück. Erst auf den letzten 5 Löchern ist er sichtlich im neuen Golfjahr angekommen: vier starke Löcher mit jeweils auch guten Putts sichern auf der Zielgeraden ebenso viele Birdies und bringen mit der 69 (-4) doch noch einen gelungen Jahresauftakt ins Trockene.

In dem Feld von nur 59 Spielern reicht das vorerst zu einem 16. Zwischenrang, 5 Schlägen hinter US Boy Tom Hoge, der mit der 64 den besten Start ins neue Golfjahr hinlegt.

Leaderboard The Sentry