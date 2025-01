Alle Lichter ausgeschossen

Mit einer Wahnsinnsserie von 7 Birdies in Folge auf den Back 9 schießt Sepp Straka beim The Sentry die 65 und geht mit besten Chancen ins Wochenende.Sepp Straka

rettete mit spätem Birdie-Furioso seine Auftaktrunde beim The Sentry und hoffte am Freitag beim Season Opener der PGA Tour genau dort anschließen zu können. Die frühe Startzeit mit frischen Grüns am Plantation Course sollte dem Wiener zusätzlich in die Karten spielen.

Mit gelungenem ersten Birdieputt lässt sich das Vorhaben auch hoffnungsvoll an. Auf den schwierigeren Front 9 kommt Straka aber auch nicht ungeschoren davon: das Bogey am schweren Par 4 der 4 ist doch ein Bremsklotz am Bein. Bis zum Turn geht nur noch am Par 5 der 5 mit Birdie etwas weiter.

Straka reitet mit 7 Birdies auf der Erfolgswelle

Das grundsolide Spiel vom Tee bis Grün wird erst nach dem Turn belohnt – das dafür aber dann mehr als nur ordentlich. Von der 10 weg erwischt der Wiener einen fantastischen Birdielauf. Ein Putt nach dem anderen findet spektakulär sein Ziel, meist nach lasergenauer Vorarbeit mit den Eisen, die auch den Druck vom Putter nehmen. Mit Birdie Nummer 4, 5, 6 in Folge wird die Serie immer länger.

Sepp hat erst am 16. Grün mit dem 7. Birdie in Folge genug und schaukelt seine Freitagsrunde mit der 65 (-8) nach Hause. Mit nur einem Schlag über der Tagesbestmarke geht es allerdings nur um 5 Ränge bis auf Position 11 nach oben, da auch die Kollegen bei besten Bedingungen auf Hawaii alle Lichter ausschießen. Bei 12 unter Par geht Straka jedoch mit nur 4 Schlägen Rückstand auf Spitzenreiter Hideki Matsuyama ins Wochenende. Auch Stephan Jäger kommt langsam in Schwung und verbessert sich mit der 67 bis auf Position 29.

