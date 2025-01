Top 10 geknackt

Sepp Straka reicht am Moving Day beim „The Sentry“ die 67 um sich erstmals im neuen Golfjahr unter den besten 10 einzureichen.Sepp Straka

präsentierte sich auf seinen ersten 36 Golflöchern des neuen Jahres bereits in bemerkenswerter Frühform und hielt beim Birdie-Wettschießen von Kapalua bei 12 unter Par gut mit. Am Moving Day beim The Sentry galt es eine weitere tiefe Runde nachzulegen um sich in Position fürs Finale zu bringen.

Auf den schweren Front 9 bringt sich der Wiener gleich mit dem Auftaktbogey unter Druck, nachdem er das erste Grün verfehlt und den Up 6 Down nicht mehr hinbekommt. Zwei Bahnen später bessert er den Fehler aber schon mit Birdie aus drei Metern elegant aus und pusht sich kurze Zeit darauf am ersten Par 5 in die roten Zahlen. Das bringt sein Spiel voll auf Touren. Bis zum Turn fallen zwei weitere Birdieputts, womit der 31-jährige die Front 9 in 3 unter Par absolviert, so gut wie bislang noch nicht in dieser Woche beim The Sentry.

Konservativere Back 9 erstmals in dieser Woche

Ein lasergenaues Eisen legt zu Beginn der Back 9 das nächste Birdie auf. Zu einem fantastischen Birdielauf wie am Vortag will es aber auf der leichteren Platzhälfte nicht mehr kommen. Die Fahnen stehen schwieriger und zudem kühlt der Putter merklich ab. Das starke lange Spiel erzwingt immerhin noch einen Birdie-Doppelschlag im Finish. Da er sich bis zum Schluß keinen Fehler mehr erlaubt, reicht es immerhin zu einer 67 (-6), womit er zwar mit Platz 9 erstmals die Top 10 knackt, bei 18 unter Par der Rückstand auf die Spitze jedoch auf 9 Schläge anwächst. Denn der Japaner Hideki Matsuyama legt die 62 nach und führt nach 54 Löchern bei sensationell tiefen 27 unter Par. Stephan Jäger stagniert nach der 71 auf Position 41.

Leaderboard The Sentry