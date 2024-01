Spiel kühlt am Moving Day ab

Sepp Straka vergibt am Moving Day beim The Sentry zu viele Chancen und verabschiedet sich mit der 70 knapp aus den Top 10.

An den ersten beiden Spieltagen schaufelte Sepp Straka jeweils 8 Birdies beim PGA Tour-Opener auf Hawaii auf die Scorekarte und pushte sich zur Halbzeit unter die Top 10. Nur Scottie Scheffler und 7 weitere Kollegen hängten bislang Österreichs Nummer 1 ab, der mit nur 3 Schlägen Rückstand auf die Spitze ins Wochenende ging.

Straka lässt einige gute Chancen aus

Zum dritten Mal hat das megalange Eröffnungsloch keine unangenehme Überraschung parat, auch wenn der erste Putt des Tages mit gut 25 Metern nicht gerade einfach ist. Das Par 3 im Anschluss rückt dann erstmals kein Birdie heraus, nachdem der Viermeterputt knapp am Loch vorbeigeht. Aber am 3. Grün bricht Sepp aus drei Metern den Birdiebann.

Nichts Neues bringt das 4. Loch, wie schon zweimal zuvor kassiert Straka hier erneut das Bogey, diesmal zur Abwechslung nach rechts weggeblocktem Abschlag. Dafür geht sich am anschließendem kurzen Par 5, dem leichtesten Loch am Platz, das lockere Zweiputt-Birdie aus. Seinen bislang besten Grünschuss feuert der 30-jährige ins 7. Grün ab und lässt dem Putter wenig Arbeit zum nächsten Schlaggewinn übrig. Bei etwas gedämpfteren Scores reicht das Zwischenergebnis von 2 unter Par sogar um vorerst einen Rang gutzumachen.

Zu Beginn der Back 9 lässt der Wiener Birdiechancen an der 10 und 12 ungenützt. Das rächt sich an der 13, die ihm mit Dreiputt-Bogey Unglück bringt. Der Birdiekonter sitzt jedoch an der kurzen 14 mit gefühlvollem Chip und Putt. Die guten Birdielöcher 15 bis 17 kann Straka dann allesamt nicht mehr nutzen, nachdem die Vorarbeit nicht präzise genug ausfällt. Erst am abschließenden Par 5 chippt er wieder tot zum Stock und beendet seine Samstags-Arbeit mit Birdie.

Die ausgelassenen Chancen lassen in Summe nichts Besseres als die 70 (-3) zu. Bei 16 unter Par verabschiedet sich Sepp nicht nur knapp aus den Top 10, sondern vergrößert den Rückstand auf Drittrundenleader Chris Kirk auf 5 Schläge.

Leaderboard The Sentry