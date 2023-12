Straka jetzt 18. im World Ranking

Sepp Straka macht zwei weitere Ränge im World Ranking gut und erklimmt mit Position 18 eine neue persönliche und österreichische Bestmarke.

Die Arithmetik des World Ranking macht Sepp Straka ein nicht ganz unerwartetes Weihnachtsgeschenk: ohne in der vergangenen Woche einen einzigen Golfschlag in einem Turnier zu schwingen, überholt er den Australier Jason Day und den Amerikaner Cameron Young, die mehr Punkte in der wöchentlichen Abwertung abgeben müssen.

Straka profitiert von Topergebnissen der letzten Zeit

Straka hat also im Vergleich die besseren „jüngeren“ Ergebnisse auf sein Punktekonto gebracht und profitiert so vom System im World Ranking, das in der Zweijahreswertung Topergebnisse aus neuerer Zeit stärker bewertet als länger zurückliegende. Bereits in der Vorwoche hatte Straka als erster Österreicher die Top 20 geknackt und verbessert nun seine eigene Bestmarke für den World Ranking-Rekord eines österreichischen Golfers auf Position 18.

Da sich viele Turnierausschreibungen, vor allem von Majors, am World Ranking orientieren – und praktischerweise auch viele Sponsorverträge – ist Straka als einziger Österreicher bereits für die komplette neue Saison abgesichert, was Starts bei den wichtigsten Turnieren, wie dem Masters, der US Open, Open Championship sowie der PGA Championship betrifft. Bei allen Majors 2024 wird Österreichs klare Nummer 1 somit starten und dafür sorgen, dass die Alpenrepublik weiterhin auf der höchsten Golfbühne präsent sein wird.