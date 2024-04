Straka beim RBC Heritage noch exklusiver

Noch exklusiver und mit noch mehr Preisgeld geht es für Sepp Straka beim RBC Heritage auf der PGA Tour weiter.

Mit nur 88 Kontrahenten und den Allerbesten der Golfwelt matchte sich Sepp Straka in der Vorwoche um 18 Millionen US Dollar beim Masters in Augusta. In dieser Woche sind es gar nur 69 Spieler, die beim RBC Heritage, einem Elevated Event der PGA Tour im Hilton Head Island an den Start gehen werden und satte 20 Millionen unter sich ausspielen werden – mit 3,6 Millionen Dollar und 700 FedExCup-Punkten für den Sieger am Sonntag.

Mit dem frisch gebackenen Masters Champion Scottie Scheffler, Rory McIlroy oder Shooting-Star Ludvig Aberg und insgesamt der Creme-de-la-Creme der PGA Tour ist das Feld zwar im Harbour Town Golf Links megastark, aufgrund der Absenz der besten Spieler der LIV Tour aber sicher nicht wirklich „Major-like“. Der kurze, aber hautenge Kurs im Schatten des berühmten Leuchtturms von Harbour Town auf Hilton Head Island wird es den Stars des weißen Balls aber erneut sehr schwer machen.

Straka mag anspruchsvolle Golfplätze

Sepp Straka und das RBC Heritage passen auch gut zusammen: wie vor zwei Jahren, als er einem starken Masters einen 3. Platz in Harbour Town folgen ließ. Titelverteidiger ist der Engländer Matt Fitzpatrick. In den letzten Jahren war jedoch zweimal Jordan Spieth erfolgreich und wurde im Vorjahr immerhin Zweiter. Von den Deutschen Spielern auf der PGA Tour schafft es nur Stephan Jäger ins Teilnehmerfeld.

Turnier mit Geschichte und großen Namen

Das RBC Heritage findet seit 1969 in Harbour Town auf Hilton Head Island, South Carolina, statt. Ursprünglich als Heritage Classic bekannt, hat dieses Turnier eine reiche Geschichte und ist berühmt für seinen anspruchsvollen Kurs, den Harbour Town Golf Links, der von Pete Dye mit Unterstützung von Jack Nicklaus entworfen wurde. Arnold Palmer gewann das Eröffnungsturnier, und im Laufe der Jahre haben Größen wie Jack Nicklaus und Davis Love III hier triumphiert.

Das Turnier wird traditionell im April ausgetragen, direkt nach dem Masters-Turnier. Über die Jahre hinweg hat sich das Turnier weiterentwickelt und ist ein fester Bestandteil im Kalender der PGA Tour geworden, wobei es stets die Verbindung von Tradition und Spitzenleistungen im Golfsport feiert.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live vom RBC Heritage.

Tee-Times und Leaderboard RBC Heritage