Das sind die Höhepunkte des Golfjahres 2024

Das Golfjahr 2024 ist bereits in vollem Gang, doch zahlreiche der großen Höhepunkte stehen erst noch bevor. Dabei kommt es neuerlich zu einem Duell der etablierten PGA mit dem neuen ungeliebten Konkurrenten aus Saudi-Arabien. LIV-Golf versucht seit seiner Gründung, die besten Spieler der Welt auf seine Seite zu ziehen.

Das sorgt naturgemäß für viel Ärger bei der PGA, doch mittlerweile scheint jeder mit jedem zu streiten. Hier geht es nicht nur um viel Geld, sondern auch um Image. Die Golf-Welt bleibt gespalten, doch die Fans freuen sich vorwiegend auf spektakuläre Events im Jahr 2024.

Zurück zum Wesentlichen?

Sie hoffen hauptsächlich, dass der Sport und seine Hauptdarsteller wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen rücken. Die ersten großen Turniere des Jahres sind bereits absolviert; viele weiter, unter anderem die Olympischen Spiele in Paris, werden noch folgen.

Das freut die Anhänger ebenso wie die Sportwetten-Branche. Diese freut sich über die Großevents besonders, schließlich gelten diese als verlässliche Umsatzbringer. Golf hat sich längst seinen fixen Platz unter den beliebtesten Sportwetten erkämpft und nimmt neben dem Fußball, Handball, Tennis oder dem Motorsport einen wichtigen Platz im Portfolio der Anbieter ein.

Die ersten großen Sieger stehen fest

Die LIV Gold Mayakoba, die vom 2. bis 4. Februar 2024 auf dem El Camaleón Golf Course stattfand, war der erste Höhepunkt des Jahres. Dabei ging es nicht nur um den Sieger, sondern auch um den ersten Auftritt von Jon Rahm im Zuge der Tour. Er war den Verlockungen des Geldes erlegen und war zur Konkurrenz aus Saudi-Arabien gewechselt.

Joaquín Niemann setzte sich beim LIV Gold Mayakoba im Stechen gegen Sergio Garcia im Stechen durch. Erfolgreich verlief auch das Debüt von Jon Rahm bei seinem neuen Arbeitgeber. Er gewann die Teamwertung mit seiner Legion XIII GC.

Von 14. bis 27. März ging die Players-Championship der Konkurrenz über die Bühne. Das Kronjuwel der PGA lockte wieder unzählige Stars zu dem Event. Zum 50. Jubiläum sahen die Golf-Fans eine Wiederholung des Vorjahressieges von Scottie Scheffler. Er verteidigte seinen Titel im TPC Sawgrass erfolgreich. Die Nummer 1 der Golf-Weltrangliste ging als Favorit ins Rennen und wurde im Kampf gegen 143 Gegner seiner Rolle gerecht.

Das Masters, vom 11. bis 14. April

Der April steht ganz im Zeichen des Masters. Angesichts der Fülle an spannenden Golfevents, nimmt dieses immer noch weltweit eine Sonderstellung ein. Wenn die Stars in Augusta eintreffen, dann blickt die Welt auf dessen Grün. Schließlich wird hier beständig Geschichte geschrieben. Dieses Jahr jährt sich der Sieg von Phil Mickelson beim Masters zum 20. Mal. Der Triumph von Ben Crenshaw liegt bereits 40 Jahre zurück, während Arnold Palmer vor 60 Jahren seine Karriere mit dem dritten Sieg in Augusta krönte. Angesichts der großen Erwartungen werden alle Stars, die diesmal mit dabei sind, ihre Bestes geben, um sich in die Reihe der größten Masters-Gewinner aller Zeiten einreihen zu können.

Die PGA-Championship, von 16. bis 19. Mai

Im Mai blicken alle Fans zur PGA-Championship. Brooks Koepka sicherte sich im Vorjahr den Sieg zum 3. Mal und damit seinen fünften Major-Erfolg. Ausrichter ist diesmal der Valhalla Golf Club in Louisville, Kentucky. Damit veranstaltet der Klub das prestigeträchtige Turnier bereits zum vierten Mal.

Hier haben bereits zahlreiche Golf-Legenden triumphiert, darunter Jack Nicklaus mit insgesamt fünf Siegen und Tiger Woods mit vier Erfolgen. Der 13 Kilogramm schwere Pokal ist nach Rodman Wanamaker benannt. Er war einst eine treibende Kraft bei der Gründung der PGA. Die Sieger erhalten nur noch ein Duplikat der Wanamaker Trophy, schließlich verschwand dieser einst für drei Jahre, bevor er wiederentdeckt wurde.

Die U.S. Open, von 13. bis 16. Juni

Rund ein Monat später zieht der internationale Golf-Zirkus zum U.S. Open weiter. Dieses Jahr feiert der legendäre Sieg von Payne Stewart sein 25. Jubiläum. Er setzte damals am letzten Loch den Putt gegen Phil Mickelson und holte sich die Trophäe. Nur vier Monate später stürzte sein Flugzeug ab; Stewart kam dabei ums Leben.

Die Open Championship, von 18. bis 21. Juli

Das Traditionsturnier findet dieses Jahr im Royal Troon Gold Club in Schottland statt. Die deutschen Golf-Fans werden sich noch mit Schrecken an die Niederlage von Bernhard Langer vor 40 Jahren erinnern. Damals verlor der Deutsche gegen Seve Ballesteros und eine 69er-Schlussrunde. Der Golfklub befindet sich an der Westküste und ist bereits zum 10. Mal Schauplatz dieses Golfevents.

Neben diesen Highlights waren in diesem Jahr auch noch die Einführung neuer Mitglieder in die World Golf Hall of Fame. Diese wird am 10. Juni im Pinehurst Resort & Country Club in Pinehurst, N.C über die Bühne gehen. Doch im Sommer findet ein Turnier statt, das Golf-Fans nur alle vier Jahre erleben dürfen.

Die Olympischen Spiele 2024 finden diesmal in Paris statt. Die Männer treten von 1. bis zum 4. August an, die Frauen von 7. bis 10. August. Nach Rio und Tokio ist Golf in Paris damit bereits zum 3. Mal in Folge Teil der Olympiade. Zuvor wurden lediglich in den Jahren 1900 und 1904 Medaillen an die besten Golfer vergeben. Die große Zahl an Top-Events macht das Golfjahr 2024 neuerlich zu einem Erlebnis für alle Fans.