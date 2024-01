Straka lässt die Birdies tanzen

Sepp Straka schauffelt erneut 8 Birdies beim PGA Tour-Opener auf Hawaii auf die Scorekarte und pusht sich zur Halbzeit unter die Top 10.

Mit 8 Birdies präsentierte sich Sepp Straka’s Birdiemaschine schon zum Neujahrsauftakt bestens geschmiert. Mit nur drei Schlägen Rückstand auf die Spitze geht der Wiener auf Hawaii in perfekter Lauerposition in den zweiten Spieltag. Mit später Startzeit hofft er vor allem, dass die Bedingungen auch für ihn noch gleich gut sein werden.

Straka produziert Birdies am Fließband

Auch am zweiten Spieltag der neuen PGA Tour Saison präsentiert sich Straka schlagsicher und bestens disponiert. Das Eisen am ersten Par 3 passt perfekt und aus drei Metern weiß der Putter auch die Vorlage zum schnellen Birdie zu verwerten. Auf der nächsten Bahn läßt er dem Putter sogar nur noch zwei Meter an Arbeit über.

Bloß die 4. Bahn mag Österreichs Nummer 1 nicht. Nach verfehltem Grünschuß gilt es wie bereits zum Auftakt das Bogey zu notieren. Die Parallelen zu Runde 1 bleiben auch am anschließenden Par 5 erhalten, das absolut stressfrei das nächste Birdie spendiert. Über einen starken Drive und Pitch geht sich erstmals auch an der 6 das Erfolgserlebnis aus, womit Straka bereits bei 3 unter Par den Turn erreicht.

Die Back 9 geht der Jungpapa gleich forsch mit dem nächsten Birdie nach perfektem Pitch und Putt an und hat damit endgültig wieder die Spitzengruppe vor den Augen. Straka legt eine kleine Verschnaufpause ein, wo er auch nicht mehr ganz so nah zu den Fahnen kommt. Erst im Finish ist er wieder zur Stelle, schnappt sich noch das Tap In-Birdie an der 17 sowie die erhofften Schlaggewinne auf beiden Par 5.

Die Birdie-Buchhaltung stimmt mit 8 Birdies auf der Scorekarte auch in Runde 2 wieder. Mit nur einem einzigen Schlagverlust geht sich sogar die Steigerung zur 66 (-7) aus. In der Halbzeitwertung verbessert sich der einige Österreicher im Champions-Tournament der PGA Tour auf den 9. Platz bei satten 13 unter Par.

Scheffler zur Halbzeit knapp voran

An einem weiteren Spieltag mit ultratiefen Scores dank weiterhin perfekter Bedingungen am Plantation Course von Kapalua stellt Scottie Scheffler die Hackordnung wieder her: die Nummer 1 der Golfwelt übernimmt dank der 64 die Spitze bei 16 unter Par, allerdings nur hauchdünn vor Tyrrell Hatton, Sungjae Im und Brendon Todd. Straka’s Rückstand bleibt mit drei Schlägen jedoch gering.

Leaderboard The Sentry