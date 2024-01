Straka schließt nahtlos an

Sepp Straka zeigt beim The Sentry auf Hawaii keine Rostspuren und schließt auf der PGA Tour nahtlos an sein Superjahr 2023 an.

Nach den Papafreuden mit Erstgeborenen Sohn Leonhard James startet Sepp Straka mit neuem Schwung in sein Golfjahr 2024. Die Elite der PGA Tour, mit den Champions 2023 und den Top 50 im FedExCup setzen beim „ The Sentry “ nicht nur einen Paukenschlag mit dem ersten von 8 Signature Events ohne Cut, sondern beginnen zugleich eine neue Saison im FedExCup..

Straka zeigt keinerlei Rostspuren

Mit einem 330 Meter Vollbrett zündet Sepp Straka ein Feuerwerk am 1. Tee und absolviert ziemlich entspannt mit Par das schwere Eröffnungsloch. Dem lässt er ein lasergenaues mittleres Eisen am Par 3 folgen und macht mit dem Birdie aus zwei Metern den gelungenen Start in das neue Golfjahr perfekt. Am 3. Grün versenkt Sepp sogar aus 13 Metern den Birdieputt.

Den ersten Dämpfer setzt es aber postwendend nach verzogener Annäherung und zu ungenauem Chip mit dem Bogey an der 4. Dafür schüttelt er am ersten Par 5 das lockere Zweiputt-Birdie aus dem Ärmel und beißt sich in der Spitzengruppe fest. Das Birdie am zweiten Par 5 ist härter erarbeitet, das aber auch dank eines Chips aus 30 Metern tot zum Stock ebenfalls gelingt.

Sepp’s Eisen bleiben aber die schärfste Waffe und lassen dem Putter am Par 3 der 11 wenig Arbeit für das nächste Birdie übrig. Selbst aus unangenehmer Hanglage legt er den Ball nah an die 13. Fahne und macht den nächsten Schlag gut. Bitter, dass ausgerechnet am ultrakurzen Par 4 der 14 der Chip auf die kurze Fahne das kleine Ziel verfehlt und ein zweites Bogey kostet.

Doch ein starker Schuss ins 16. Grün legt den Birdiekonter auf. Das berühmte Schlussloch mit dem steil abfallenden Fairway zum Grün bekommt Straka ebenfalls perfekt hin und puttet zweimal zum bereits 8. Birdie.

Birdiefeuerwerk zum neuen Jahr

Da in dem Weltklassefeld jedoch ultratief gescort wird, reicht die starke 67 (-6) mit Platz 12 knapp nicht für die Top 10, auch wenn nur drei Shots auf die Spitze fehlen. Collin Morikawa setzt zwar mit der 65 die frühe Führung, wird aber noch von US Landsmann Sahith Thegala um einen Schlag überholt, der bei 8 unter Par als erster Spitzenreiter des neuen Jahres fungiert.

