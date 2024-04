Stressfrei ins Masters-Weekend

Sepp Straka legt bei unglaublich schwierigen Verhältnissen am Freitag im Augusta National mit einer 71 (-1) eine richtig starke zweite Runde hin, startet nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende und verlängert damit auch die beeindruckende österreichische Cut-Serie beim Masters.

Sepp Straka hatte zum Auftakt seines dritten Masters am Donnerstag ziemlich zu kämpfen, denn trickreicher und vor allem enorm böiger Wind sorgte nach einer anfänglichen Gewitterverzögerung für verschärfte Bedingungen. Auf den Frontnine hatte er diese auch noch durchaus gut im Griff und rettete sich teils mit sehenswerten Putts noch zu wichtigen Pars. Nach dem Turn kühlte der 14. Schläge dann jedoch nach und nach aus und brummte ihm neben nur einem einzigen Birdie zwei Bogeys auf, was nicht mehr als die 73 (+1) zuließ.

Immerhin befindet sich Österreichs Nummer 1 damit auf Cutkurs und hat so gute Karten die Serie der Alpenrepublik in Augusta – sowohl Bernd Wiesberger als auch Sepp Straka cutteten bislang bei jedem Masters-Start ins Weekend – weiter am Leben zu erhalten. Erneut zeigt sich der Wind dann von Beginn an von der mehr als unangenehmen Sorte. Auf Tea Olive beeindruckt Sepp das aber so gar nicht, denn ohne Probleme findet er Fairway und Grün und sackt zwei Putts später ein grundsolides erstes Par ein.

Straka hat alles im Griff

Mit etwas Glück parkt er danach am Par 5 der 2 den Ball am Ende sehenswert am Grün und holt sich so wie schon am Vortag ein schnelles erstes Birdie ab, was sich angesichts doch eher höher angesiedelten Scores rundherum auch klassementtechnisch mehr als nur angenehm bemerkbar macht. Dank eines ganz sicheren Spiels von Tee bis Grün kommt er auf auf den Löchern danach vorerst nie in die Verlegenheit einen Schlag abgeben zu müssen und arbeitet sich so bereits unter die Top 20 nach vor. Nachdem er beim Pitch am Par 5 der 8 einen Ast trifft und in Folge den Zweimeterputt zum Par knapp verschiebt, stellt ihm ausgerechnet die zweite lange Bahn dann aber erstmals ein Bein.

Den Fehler steckt er aber bestens weg und legt nach einem Vollbrett auf der 9 das Wedge bis auf zwei Meter zur Fahne, was der Putter diesmal deutlich besser bewältigt und ihm sofort wieder das Minus zurückholt. Das scheint den 30-jährigen auch ins Rollen zu bringen, knallt er doch auf der 10 gleich den nächsten Approach stark zur Fahne und drückt mit dem zweiten roten Eintrag in Folge auch sein Gesamtscore wieder unter Par. Zwar verpasst er erneut am Par 5 der 13 knapp das erhoffte Birdie, wie schon am Donnerstag stellt ihn der Amen Corner mit drei sicheren Pars jedoch vor keine wirklich großen Probleme.

Nach einem wichtigen Parputt aus 2,5 Metern auf der 14, ergibt sich am letzten Par 5 die nächste Birdiechance, aus drei Metern will der Putter diesmal jedoch nicht mitspielen. Auf der 17 rollt dann der nächste Birdieputt knapp am Ziel vorbei, was sich mit einem verpassten Sand Save am Schlussloch sogar noch rächen soll. Doch auch mit der 71 (-1) legt Österreichs Nummer 1 eine richtig starke zweite Runde hin, cuttet als 15. nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende und verlängert damit auch ganz souverän die beeindruckende rot-weiß-rote Cutserie in Augusta.

Tiger mit neuem Rekord

Tiger Woods (USA) bewältigt seinen Großkampftag – der US-Superstar musste am Freitag erst noch Runde 1 beenden, ehe er kurz darauf Runde 2 in Angriff nahm – mit Bravour. Nach einer 73 (+1) zum Auftakt, notierte er bei der zweiten Umrundung eine 72 (Par) und stemmt damit als 22. zum bereits 24. Mal in Folge den Cut, womit dem Fanliebling einmal mehr ein Eintrag in die Golf-Geschichtsbücher sicher ist.

Mit Scottie Scheffler, Max Homa und Bryson DeChambeau biegt ein US-amerikanisches Trio bei gesamt 6 unter Par als Co-Leader ins Wochenende ab. Einige große Namen bleiben auch heuer bereis am Cut hängen, so werden die beiden verbleibenden Runden Justin Rose (ENG), der ehemalige Masters Champion und amtierende Ryder Cup Captain der USA Zach Johnson oder auch Justin Thomas (USA) und ex-Champion Sergio Garcia nur noch als Zuseher verfolgen können.

Leaderboard Masters

