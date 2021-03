Mit Gewinner-Strategie

WGC DELL MATCH PLAY – FINAL: Spiele den Platz, nicht den Gegner – Billy Horschel holt sich mit neuer Siegermentalität den Titel gegen Scottie Scheffler.

Billy Horschel schnappt sich beim Dell Match Play 2021 die längst überfällige Match Play-Krone. Nach Siegen unter anderem gegen Tommy Fleetwood, Victor Perez und im Finale gegen Local Boy Scottie Scheffler stemmt der sympathische Billy endlich die massive Siegestrophäe. Fünf Tage lang mokierten sich die TV-Kommentatoren über die reihenweise geschenkten Putts an seine Gegner – unter anderem im Finale einen nicht so sicheren 11 Meter-Zweiputt – um am Ende alle eines besseren zu belehren. Man kann ein netter Kontrahent sein und dennoch gewinnen.

Bereits in den Vorjahren war Horschel mehrmals knapp daran am Risk-Reward-Kurs von Austin zu gewinnen, scheiterte aber hauchdünn an späteren Champions wie Rory McIlroy oder Jason Day. Daraus hat Horschel gelernt, sich nicht zu sehr auf seine Gegner zu konzentrieren. “Wenn die einen schlechten Schlag machen, machst du auch einen, weil du auf Nummer sicher gehen willst,” beschreibt er seine Fehler der Vorjahre. Jetzt lautet sein Motto: “Spiele den Platz, nicht den Gegner, konzentriere Dich immer nur voll auf den nächsten Schlag und ignoriere was der andere macht.”

So macht er auch im Finale im heftigen Wind etwas weniger Fehler als Lokalmatador Scottie Scheffler, übernimmt mit Par an der 7 zum Lochgewinn erstmals das Kommando und teilt nach gewonnener 9 alle weiteren Löcher zum 2 & 1-Erfolg.

Der Franzose Victor Perez schafft es als einziger Europäer ins Halbfinale und verliert dann auch knapp sein Match 1 Down gegen Matt Kuchar, womit er vorerst auch hauchdünn an der US Tourkarte vorbeischrammt.

Wiesberger im geschlagenen Feld

Auch bei seinem 6. Versuch im Dell Match Play übersteht Bernd Wiesberger nach Niederlagen gegen Abraham Ancer und Kevin Streelman bei einem Sieg über Viktor Hovland nicht die Gruppenphase. Für einen geteilten 42. Rang gibt es abgesehen von 40.000 Euro Preisgeld nur wenige Pünktchen für Non Member-Ranking der PGA Tour, Weltrangliste und Race to Dubai.