Selbst ein Bein gestellt

WYNDHAM CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab trägt seine Aufholjagd zu fehleranfällig vor und verpasst mit der 71 (-1) klar den Finaleinzug.

Matthias Schwab brachte sich mit späten Fehlern am Eröffnungstag ordentlich in die Bredouille. Statt sich nach oben zu orientieren, musste der Steirer nun am Freitag erneut zur Aufholjagd blasen. Drei bis vier Schläge galt es vom 130. Platz weg aufzuholen um aus Greensboro Punkte und Preisgeld mitzunehmen.

Schwabs Spiel wirkt von Beginn an runderneuert, wobei er sofort bei der ersten sich bietenden Gelegenheit an der 2 aus kurzer Distanz zuschlägt. Vor allem mit den Eisen kommt er in der Anfangsphase deutlich näher zu den Fahnen. Das präzise lange Spiel zahlt sich erneut am ersten Par 5 aus, als Matthias mühelos mit zwei Schlägen das Grün erreicht und aus zehn Metern zweimal zum Birdie puttet.

Ein knapp überschlagenes Grün an der 6 führt dann auch prompt zum ersten Schlagverlust und killt das gesamte Momentum. Am folgenden Par 3 blockt Schwab sein Eisen rechts weg und schickt den Ball baden. Da auch der anschließende Pitch nicht genau sitzt, ist das Doppelbogey gebacken, womit der gute Beginn mehr als nur ausradiert ist. Selbst das starke Birdie aus drei Metern an der 9 bringt ihn nur auf Even Par für den Tag zurück – vier bis fünf Schläge hinter der Cutmarke.

Die Back 9 beginnt Schwab mit einem Schuss tot zur Fahne und beginnt den Berg abzuarbeiten. Doch erneut ist es ein Par 3, diesmal die 12, die ihm nach weggedrücktem Eisen das nächste Bogey einbrockt. Nachdem Matthias an der 13 die Chance aus drei Metern nicht nützen kann, wird die Sache langsam aussichtslos. Das Birdie am letzten Par 5 betreibt nur noch Scorekosmetik. Mit der 69 (-1) und einem Halbzeitergebnis von 2 über Par hat er am Ende vier Schläge zuviel am Konto.

Russell Henley gibt den Ton an

Bei deutlich golffreundlicheren Bedingungen, obwohl noch mit Besserlegen gespielt wurde, erreichen gleich 6 Spieler ein zweistelliges Halbzeitergebnis unter Par. Russell Henley übernimmt bei 12 unter Par die Führungsrolle, einen Schlag vor US-Landsmann Billy Horschel.

