Over-challenged

BRITISH CHALLENGE – 2. RUNDE: Max Steinlechner schießt sich mit der 76 aus dem Turnier, Niklas Regner kann auch nicht mehr aufholen.

Max Steinlechner fand zum Auftakt mit der 70 (-2) gut ins Turnier, während Niklas Regner die tiefschwarze 76 postete. Entsprechend unterschiedlich sollten eigentlich die Rollen am Freitag verteilt sein, wobei Regner den Vorteil einer frühen Startzeit nutzen wollte. Doch für rotweißrot sollte am Freitag golftechnisch so gar nichts laufen.

Regner verspielt guten Start

Regner dürfte über Nacht an den richtigen Stellschrauben gedreht haben und bläst mit einem schnell herausgespielten Birdie-Doppelpack zur großen Attacke. Am ersten Par 5 verzockt er sich jedoch gewaltig und fällt mit Doppelbogey wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Mit vier Birdies bis zum Turn stimmt zwar die Birdiequote, aufgrund der vielen Fehler stagniert sein Tagesergebnis aber bei Even Par.

Vier Schläge gilt es auf den verbleibenden 9 Löchern aufzuholen, wichtig daher das Birdie am nächsten Par 5. Der Putter versagt in der entscheidenden Phase jedoch den Dienst und das Bogey am letzten Par 3 macht die Sache endgültig aussichtslos. Die Par-Runde von 72 Schlägen zementiert endgültig den Missed Cut in Cornwall ein.

Steinlechner auf der Suche nach Birdies

Max Steinlechner beginnt auf dem schwierigen Jack Nicklaus-Kurs von St. Mellion mit einer sicheren Par-Serie. Birdieputts wollen jedoch keine fallen, der Druck steigt, vor allem nach dem ersten Schlagverlust an der schweren 5. Bahn. Als dann der Tiroler an der 9 sogar in ein Doppelbogey stolpert, findet er sich plötzlich 9 Löcher vor dem Cut auf der falschen Seite wieder.

Bis zum Par 5 der 12 absolviert Steinlechner unfreiwillig sein Geduldspiel, ehe der erste Birdieputt sein Ziel findet. Das sollte eigentlich Ruhe in sein Spiel bringen, doch statt dessen springt Max auf den Bogeyzug auf, von dem er erst nach drei Bahnen und ebenso vielen Schlagverlusten wieder herunterkommt. Der Birdiekonter am letzten Par 5 macht wieder ein wenig Hoffnung. Allerdings gehen ihm nun die Löcher aus und mit der 76 (+4) geht sich das Wochenende um drei Schläge nicht mehr aus.

Briten dominieren daheim

Dem Engländer Josh Hilleard reicht eine weitere 68er-Runde um bei 8 unter Par die Halbzeitführung zu schnappen. Gleich 16 Spieler liegen jedoch innerhalb von nur drei Schlägen zur Spitze.

Leaderboard British Challenge