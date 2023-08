Welche ausländischen Online Casinos sind in der Schweiz legal

Das Online Glücksspiel in ausländische Online Casinos Schweiz ist ein wichtiges Thema das immer wieder diskutiert wird. Dabei sind besonders die ausländischen Online Spielbanken bei den Schweizer Spielern sehr beliebt und gewinnen auch immer mehr an Popularität.

Aber gerade bei den ausländischen Anbietern sollten Sie mit einer gewissen Vorsicht rangehen. Denn durch den ausländischen Sitz können diese Anbieter in der Schweiz nicht belangt werden. Daher ist es besonders wichtig legale und seriöse Online Casinos aus dem Ausland zu finden und ausschließlich in diesen zu spielen.

Die regulatorische Landschaft der Online-Casinos in der Schweiz

Legale Online Casinos in der Schweiz, verfügen über eine gültige Lizenz für das Glücksspiel. Diese wird von der eidgenössischen Spielbankenkommission vergeben und auch durch diese reguliert. Alle Spielbanken die im Besitz einer solchen Konzession sind, gelten als legal und rechtmäßig. Alle Online Spieleanbieter ohne eine gültige Lizenz aus der Schweiz oder einem EU Staat sind illegal und somit gesetzeswidrig. Hiervon sollten Schweizer Spieler unbedingt Ihre Finger lassen.

Schweizer Regulierung für Online-Casinos

Die Regulierung des Schweizer Online Glücksspiels ist durch das Geldspielgesetz geregelt und unterliegt der eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) . In der Schweiz dürfen Online Casinos nur von landbasierten Casinos mit einer Konzessionserweiterung betrieben werden. Es ist nur den ansässigen Casinos gestattet das digitale Glücksspiel im Lande anzubieten.

Es gibt in der Schweiz verschiedene Lizenztypen mit denen das Glücksspiele stattfinden darf. Der Typ A und Typ B sind je nach Region vergebene Typen. Dabei sind auch unterschiede in der Größe des Casinos ausschlaggebend. Beim Typ B sind dabei beispielsweise einige Einschränkungen vorhanden.

Online Casino Ausland können Ihr Angebot auf dem Schweizer Markt nur mit einer gültigen EU Lizenz, also einer Glücksspiellizenz aus einem anderen europäischen Staat anbieten. Dabei wird diese ebenfalls von der ESBK kontrolliert und überwacht. Jede Lizenz ist anhand Ihrer Lizenznummer nachvollziehbar und kann damit abgeglichen werden.

Europäisches Recht für Online-Casinos

Innerhalb Europa hat jedes Land seine eigene gesetzliche Regelung für die Glücksspiele und Online Glücksspiele. Jedoch gibt es ein Abkommen, dass Spieler aus anderen europäischen Ländern in deren Online Casinos spielen dürfen. In der Schweiz jedoch sind die ausländischen Online Casinos nicht zugelassen oder erlaubt, aber es gibt auch keine Strafen wenn man in einem ausländischen Online Casino spielt. Die meisten Online Casinos haben Ihre Lizenzen in Malta, Gibraltar, Curacao oder Groß Britannien.

Was bedeutet das für Schweizer Spieler?

Schweizer Spieler können in einem ausländischen Online Casino Spielen und werde auch nicht bestraft werden. Schweizer Spieler sollten aber bei der Auswahl der Online Casinos aus dem Ausland besonders vorsichtig sein und sich nicht von einfachen Versprechen wie einem hohen Casino Bonus locken lassen. Sie sollten die Online Casino Seite genau betrachten und überprüfen ob eine Lizenz verfügbar ist und auch die weiteren AGB am besten genau durchlesen. Wenn Sie aber schnell und einfach ein sicheres und seriöses Online Casino aus dem Ausland finden möchten, können Sie auf der Plattform https://citeulike.org/de-ch/online-casinos/ausland/ von Experten getestete und seriöse Online Casino Ausland mit einer gültigen Glücksspiellizenz finden.

Kriterien für legale ausländische Online Casino Schweiz

Verschieden Kriterien sollten Online Casinos erfüllen um legal und seriös Ihr Angebot in der Schweiz bereitstellen zu können. Diese Kriterien sind folgende:

♦ Lizenz: Eine gültige, von einer Aufsichtsbehörde erteilte Casino Lizenz für das Online Glücksspiel.

♦ Datenschutz & Datensicherheit: Durch Verschlüsselung der Daten sollte das Online Casino für einen erhöhten Schutz der Daten seiner Spieler sorgen.

♦ Verantwortungsvolles Spiel: Das Casino sollte die Richtlinien für das verantwortungsvolle Spiel in Online Casinos erfüllen.

♦ Zahlungsmethoden: Zahlreiche sichere und anonyme Zahlungsmethoden sollten in einem seriösen Online Casino verfügbar sein. Am besten ist es wenn Sie Schweizer Franken akzeptieren.

♦ Support & Kundenservice: Online Casinos mit ausländischer Lizenz sollten einen hochwertigen Support im Live Chat anbieten. Am besten natürlich auch in deutscher Sprache um Verständigungsprobleme zu vermeiden.

Beliebte ausländische Online-Casinos, die legal in der Schweiz betrieben werden

Online Casinos mit ausländischer Lizenz welche legal in der Schweiz Ihre Spiele anbieten gibt es einige. Die besten davon haben wir hier für Sie aufgelistet und beschrieben.

♦ Rolling Slots Casino: Ein sicheres und seriöses Casino mit dem Schwerpunkt auf den Spielautomaten.

♦ Need for Spin Casino: Ein Online Casino Anbieter bei dem hauptsächlich Spielautomaten und Online Slots angeboten werden.

♦ Ivibet Casino: Schweizer Spieler können hier auf verschieden Sportarten Wetten.

♦ Golden Star Casino: Ein sicheres Casino mit vielen live Casino Spiele.

♦ Playfina Casino: Online Spiele aller Art finden Sie in diesem Online Casino Ausland.

♦ Zoome Casino: Casino mit hoher Sicherheit in dem man beruhigt Casino im Ausland spielen kann.

♦ GG.Bet Casino: Hier stehen dem Spieler Online Geldspiele und auch Sportwetten zur Verfügung

♦ N1 Casino: Mit gültiger ausländischer Casino Lizenz ein sicherer und zuverlässiger Anbieter.

♦ Cosmic Slot: Fantastisches Casino mit Spielautomaten und auch gültigen Lizenzen.

♦ Goodman Casino: Ein tolles Casino für Spieler mit hohen Ansprüchen.

Fazit

Das wichtigste bei den ausländischen Online Casinos ist die Verfügbarkeit von gültigen Lizenzen. Diese geben dem Spieler eine Auskunft darüber ob dieses Casino einem Geldspielgesetzes unterliegt und nach dem recht eines anderen Landes reguliert und überprüft wird. Für die Schweizer ist das Spielen in ausländischen Online Spielbanken nicht verboten aber die Gefahr und Verantwortung für Schäden liegt beim Spielenden selbst. Sollten Sie betrogen werden können Sie bei einem ausländischen Anbieter nichts geltend machen. Konzentriert man sich auf seriöse und legale Anbieter kann aber auch nichts schief gehen und man kann sein Spiel genießen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Was sind die Vorteile des Spielens in einem ausländischen Online Casino?

Da dies ausländischen Gesetze nicht so streng sind wie die Schweizer, können in ausländischen Online Casino die Nutzer ohne Unterbrechung und zeitliche Begrenzung spielen. Weiter können Sie auch mit deutlich höheren Einsätzen Spielen und dadurch auch viel höhere Gewinne erzielen. Und nicht zuletzt sind in ausländischen Online Casino meist viel mehr Spiele verfügbar, welche in den Casinos mit örtlicher Lizenz nicht vorhanden sind.

Kann ich Geld auf mein Konto in der Landeswährung einzahlen?

Bei den meisten Online Casino können Sie nur in Euro, Dollar oder Kryptowährungen einzahlen. Wenn Sie Schweizer Franken einzahlen werden diese umgerechnet. Online Casinos welche Schweizer Währung akzeptieren gibt es natürlich auch, sind aber eher die Seltenheit.