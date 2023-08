Nichts zu holen

WOMEN’S SCOTTISH OPEN – 2. RUNDE: Österreichs drei Golf-Trümpfe stechen allesamt nicht in Dundonald Links: Wolf, Schober und Mühlbauer scheitern klar.

Mit späten Startzeiten fand Österreichs Damen-Trio zum Auftakt die deutlich schlechtesten Windverhältnisse vor. Wolf (77 in Runde 1), Schober (78) und Mühlbauer (79) hofften am Freitag auf ausgleichende Gerechtigkeit und auf eine Aufholjagd um beim 2 Millionen Dollar-Event nicht mit leeren Händen dazustehen. Der heftige Wind bläst jedoch bereits seit dem Morgen, der den Österreicherinnen die geplante Aufholjagd ordentlich verblasen sollte.

Wolf weiter zu fehleranfällig

Nachdem Christine Wolf am Eröffnungsloch tief in der Trick Kiste kramen muss um das Par zu retten, ist sie an der 2 prompt für das erste Birdie zur Stelle. Die Probleme aber häufen sich: ein weggeschossener Drive und ein Dreiputt brocken rasch zwei Bogeys ein. Vor allem verfehlt die Innsbruckerin zu viele Grüns, wie etwa an der 7, wo sie nach drei Putts sogar das Doppelbogey ausfasst. Mit 3 über Par für die ersten 9 vergrößert sich der Rückstand auf das rettende Cutufer weiter.

Die streuenden Eisen im starken Wind kosten Wolf auch zu Beginn der Back 9 gleich wieder einen Schlag. Danach stabilisiert Wolf endlich ihr Eisenspiel, kommt gut über die Bahnen hinweg, auch wenn die bereits zwingend notwendigen Birdieputts nicht und nicht fallen wollen. Mit der 76 und einem 36 Loch-Ergebnis von bitteren 9 über Par wird Wolf wie schon im Vorjahr von Dundonald Links brutal abgeworfen.

Schober diesmal auch nicht im Finale

Sarah Schober muss sich zu Beginn nach verzogener Annäherung noch mit einem Bogey herumschlagen, bringt ihr Spiel aber rasch auf Linie und trifft beide Par 5 der Front 9 mit zwei Schlägen. Zwei Birdies sind dafür der verdiente Lohn. Deja vu dann an der 9, wo die Steirerin wie schon am Vortag ihre Annäherung wegschiesst und dafür erneut das Doppelbogey kassiert. Parallele auch am Par 5 der 14, wo Sarah erneut den Drive wegballert und wieder erst nach 5 Schlägen zum Putten kommt – Doppelbogey. Ein anschließendes Birdie kann auch keine Trendwende mehr einläuten. Mit der 74 (+2) und gesamt 8 über Par kann Schober anders als noch im Vorjahr nicht ins Wochenende einziehen.

Debüt beim ersten Millionen-Turnier bleibt unbelohnt

Katharina Mühlbauer torpediert nach schnellem Birdie ihre Aufholjagd mit einem Par 5-Doppelbogey, wo sie am Tee nachladen muss und erst mit dem 5. Schlag das Grün erreicht. Das Dreiputt-Bogey an der 17 hilft zudem auch nicht weiter. Auch wenn der jungen Oberösterreicherin auf den letzten 9 die Birdies ausgehen und sie sich mit einem Dreiputt-Bogey von ihrem ersten Millionenturnier brotlos verabschieden muss; Die Freitagsrunde von 76 Schlägen und das Halbzeitergebnis von 11 über Par zeigen, in welchen Belangen sich Kathi im Kreis der Weltelite noch steigern wird müssen.

