Lieblingsspielwiese

HAUGSCHLAG NÖ OPEN 2017 – 1. RUNDE: Clemens Prader, Lukas Nemecz und Berni Reiter halten am Eröffnungstag bei der Birdiejagd im Waldviertel gut mit.

15 Jahre nach seinem Sieg bei der NÖ Open – und einen Tag nach seinem 38. Geburtstag – beweist Clemens Prader zum Auftakt der Haugschlag NÖ Open 2017 sein Faible für den Waldviertler Golfplatz: selbst im strömenden Regen am Nachmittag hat der Tiroler Spaß an 6 Birdies, die den Weg zur 68er-Runde ebnen: “Auf der 15 hatte ich das schönste Feeling heute. Als ich das trockene Handtuch genommen habe,” scherzt ein völlig durchnässter Prader: “ich mag es hier. Perfekte Grüns, wenig Wind, schöne Golflöcher, gutes Essen, was will man mehr?”

Auch Berni Reiter kann mit den tiefen Scores am Eröffnungstag des ersten heimischen Pro Golf Tour-Events 2017 mithalten und schaufelt ein Eagle und 5 Birdies auf seine Scorekarte. Mit etwas höherer Fehlerquote bringt auch der Salzburger die 68 herein, die komfortabel für einen Top 10-Platz reicht: “Mein Spiel wird immer konstanter,” freut sich Reiter, dass die Schwungbasteleien überstanden sind, “mit einer 68 kann man immer zufrieden sein, speziell bei diesen Bedingungen! Kalt und Nieselregen.”

Lukas Nemecz wird erst mit allerletzter Startzeit kurz vor 15 Uhr auf die Runde geschickt, sozusagen mit der Taschenlampe. Der frisch gebackene Vierer-Meister spult unauffällige Front 9 in 1 unter Par ab. Erst in der hereinbrechenden Dämmerung legt er sich erfolgreich für Birdies auf die Lauer und sichert sich noch fünf Stück auf den letzten 10 Löchern: mit der 67 pusht sich der Steirer bis auf den 3. Platz nach vor.

“War vom Tageslicht her schon sehr grenzwertig, aber bin froh dass wir die Runde noch beenden konnten,” war das Monsterfeld von 152 Spielern für die Pro Golf Tour rekordverdächtig. “Ich habe heute irrsinnig gute Wedges gehauen und dann auch sehr gut geputtet! Insgesamt sehr zufriedenstellend, dafür dass es am Nachmittag die ganze Zeit geregnet hat!”

Leo Astl punktet einmal mehr mit geringer Fehlerquote: 4 Birdies reichen dem Walchseer um die 69 aufs Scoreboard zu bringen. Die scorefreundlichen Bedingungen am Vormittag weiß auch Neo-Pro Michi Ludwig mit der 69 gut auszunutzen. Mit früher Startzeit findet der Linzer im Golfresort Haugschlag gleich 6 Birdies und rangiert ebenfalls nur einen Schlag außerhalb der Top 10 in perfekter Lauerposition. Mit Niki Wimmer legt sich am Nachmittag ein 5. Österreicher mit 69 Schlägen eine erfreuliche Ausgangsposition für die weiteren Spieltage auf.

Den Platz ganz oben am Leaderboard sichert sich vorerst der Holländer Michael Kraaij, auch wenn es lange nicht danach aussah: erst auf den letzten 6 Löchern packt er mit Eagle und 5 Birdies den Hammer aus und stürmt so zur Spitze in 64 Schlägen (8 unter Par), zwei Schläge vor dem Franzosen Alex Kaleka.