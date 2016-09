Emma holt volle Punkte

JUNIOR RYDER CUP 2016 – 1. TAG: Emma Spitz holt in beiden Vierern am Montag volle Punkte. Die USA gehen dennoch mit 7 : 5 Führung in den Schlusstag.

Österreichs Beitrag zur Ryder Cup-Woche 2016 punktet voll: die Niederösterreicherin Emma Spitz holt sowohl in den Foursomes am Vormittag wie auch im Fourball am Nachmittag jeweils einen vollen Punkt für das Euro-Team und darf sich gemeinsam mit Teamkollegin Frida Kinhult über eine bislang perfekte Punkteausbeute freuen.

An einem windigen Eröffnungstag im Interlachen Country Club von Edina punktet Emma gleich in den Foursomes gemeinsam mit Teamkollegin Emilie Alba Paltrinieri voll und liefert ihr Meisterstück am Nachmittag im Bestball (Fourball) an der Seite von Falko Hainisch ab.

Die Niederösterreicherin beginnt den Nachmittag mit Eagle und Hainisch legt am nächsten Loch ein Birdie nach: 2 Auf nach 2 Löchern für das Euro-Duo. “Einen guten Start zu erwischen war sehr wichtig, weil Du dann zurückschalten kannst und nicht dauern pushen muss,” meint Emma anschließend, “Falko konnte dazu die meisten Par 5 erreichen. Mein Job war es eher sicher zu spielen und hier und da ein paar Birdies einzustreuen, was gut funktionierte.” Die Amerikaner kämpfen zwar tapfer zurück, bekommen jedoch im Finish Emmas Kampfgeist zu spüren. An der 17 locht Spitz einen 10 Meter-Putt zum Sieg mit 3&1, was sie in ihrer bekannt trockenen Art so kommentierte: “Ich sah die Linie und dachte, es sei besser das Match rasch zu beenden, da es kalt wurde und ein langer Tag war.”

Trotz der zwei vollen Punkte dominieren die Gastgeber bislang klar den Junior Ryder Cup, den sie seit 2004 in Folge gewinnen konnten und gehen am Dienstag mit 7 : 5 Punkten als Führende und Favoriten in die Singles.

