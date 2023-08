Gut reingefunden

BRITISH CHALLENGE – 1. RUNDE: Max Steinlechner findet mit der 70 (-2) gut ins Turnier, während Niklas Regner die tiefschwarze 76 postet.

Niklas Regner kommt mit ansteigendem Formtrend zur British Challenge angereist. Nach zwei Finalteilnahmen zuletzt fehlt dem Liezener nur noch ein Topergebnis zum Glück. Der 24-jährige Steirer benötigt als 95. auf der Road to Mallorca noch ordentlichen Zuwachs am Punktekonto um einmal das Minimalziel, das Halten der Kategorie auf der Challenge Tour, abzusichern. Max Steinlechner kommt dank Wild Card zu einem weiteren Probegalopp vor dem Start in seine Rookie-Saison auf der PGA Tour of Canada.

Steinlechner hat von der 10 weg Mühe sich auf den Wind einzustellen und kassiert bereits am 2. Loch ein Bogey. Mit präzisem Eisen und gefühlvollem Birdieputt gleicht der Tiroler das Malheur allerdings kurze Zeit später wieder aus. Am nächsten Par 5 schlägt Max erneut zu und pusht sich erstmals in die roten Zahlen. Die Freude darüber währt aber nur zwei Bahnen, nachdem ihm die schwere 18 wieder ein Bein stellt.

Auf den vorderen 9 ebnet ein starkes Eisen (Abschlag Par 3) den Weg zum erneuten Sprung unter Par. Den Birdie-Doppelpack sichert sich Max sofort mit dem nächsten Singleputt, womit der gelungene Auftakt endgültig Gestalt annimmt. Die 70 (-2) gibt dem Neo-Pro mit ca. Platz 20 alle Chancen für die weiteren Spieltage.

Regner verpatzt den Auftakt

Niklas Regner geht weiterhin sein Golfspiel nicht leicht von der Hand. Einen frühen Schlagverlust kann der Steirer zwar mit Birdie auf einem Par 5 rasch kontern. Doch prompt setzt es mit dem Doppelbogey den nächsten Tiefschlag. Nach der Halbzeit baggert sich Regner mit einem Bogey-Doppelpack noch tiefer in die schwarzen Zahlen. Selbst ein zweites Birdie verpufft sofort wieder mit dem nächsten Fehler. Somit kommt Regner nicht über die 76 (+4) hinaus und reisst bereits gut drei, vier Schläge auf die zu erwartende Cutmarke auf.

Der Deutsche Aufsteiger Marc Hammer nutzt die frühe Startzeit perfekt aus und gibt mit der 66 (-6) den Ton an.

