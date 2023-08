Später Durchhänger

WYNDHAM CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab reißt am Weg zur 73 (+3) den Löwenteil seines Rückstands im Finish auf.

Das Erreichen des Finales in den Twin Cities zuletzt brachte Matthias Schwab zwar einen Schub Selbstvertrauen, aber keinen im FedExCup-Ranking, wo er auf Position 145 festsitzt. Das Marathon-Programm der letzten Wochen findet nun bei der Wyndham Championship vorerst einen Abschluss, dem letzten Event vor den FedExCup Playoffs. Schwab hilft jedoch der neue Modus auf der PGA Tour, mit der Möglichkeit bis in den November hinein Punkte für die neue Tourkarte zu sammeln. Zudem kennt der Steirer bereits den Sedgefield Country Club, wo er vor drei Jahren einen 42. Platz erreichte, jedoch im Vorjahr das Wochenende klar verpasste.

Sepp Straka legt vor den Playoffs wie erwartet eine Pause ein. Titelverteidiger beim 7,6 Millionen Event von Greensboro ist Koreas Jungstar Tom Kim.

Verschärfte Bedingungen für Schwab

Bei nassen und kühlen Bedingungen – gespielt wird mit Besserlegen – absolviert Matthias Schwab solide erste Spielbahnen, ohne sich jedoch dicke Birdiechancen aufzulegen. Stress kommt dann am ersten Par 3 nach dem Abschlag in den Grünbunker auf: nach starkem Sandschlag versäbelt der Steirer den kurzen Par-Putt. Der Putter entschuldigt sich jedoch sofort am nächsten Grün und macht mit dem Zweimeter-Birdie alles wieder gut.

Drama dann am ersten Par 5, nachdem Schwab seinen Drive wild weghookt und einen Provisorischen nachspielen muss. Der erste Ball wird zwar gefunden, aber kann erst nach Strafschlag weiterbewegt werden, was zum Bogey führt. Erneut kann Schwab sofort wieder gegensteuern und versenkt aus drei Metern den Birdieputt.

Schwab kommt zu selten auch wirklich nah zu den Fahnen oder er kann wie an der 17 aus drei oder an der 3 aus vier Metern die Birdieputts nicht lochen, womit sein Score weiterhin stagniert. Erneut erwischt ihn ein Bogey auf einem Par 5: mit dem Wedge bleibt er zu kurz und kann nach Chip und zwei Putts nur die 6 notieren.

Einen weiteren Drive schießt Schwab an der 6 weg, diesmal weit nach rechts, womit er zum Nachladen gezwungen ist und in das Doppelbogey stolpert. Mit dem Dreiputt-Bogey aus 10 Metern geht es an der 7 weiter bergab. Immerhin beendet Schwab seinen ersten Arbeitstag in Greensboro mit Birdie vom Vorgrün aus vier Metern und verbessert mit der 73 (+3) (ca. Platz 110) ein wenig seine Chancen auf Preisgeld.

