Perfekt mitgehalten

Maximilian Steinlechner hält bei den NMB Championship mit einer knallroten 65 (-7) beim allgemeinen Birdiewettschießen perfekt mit und verschafft sich bei seinem ersten Challenge Tour Turnier der neuen Saison im Humewood GC eine starke Ausgangslage.

Max Steinlechner zückt eine erste Wildcard für seinen Startplatz bei der Nelson Mandela Bay Championship, einem 350.000 Dollar-Turnier zum Abschluss des Südafrika-Swings der Challenge Tour. Im Humewood GC von Port Elizabeth an der berühmten Garden Route muss sich der Tiroler nicht nur mit den Kollegen von der Challenge Tour matchen, sondern zusätzlich mit starker Konkurrenz aus Südafrika. Steinlechner ist der einzige Österreicher im Feld, nachdem Niklas Regner eine Einladung zur Asian Tour in den Oman nutzt.

Mit einem anfänglichen Bogey auf der 10 geht der Start des 24-jährigen zwar einigermaßen daneben, der Fehler scheint Max jedoch richtiggehend aufzuwecken, denn gleich am Par 5 danach krallt er sich den scoretechnischen Ausgleich und legt schließlich von der 15 weg einen richtig sehenswerten Zwischensprint hin. Zunächst überredet er das nächste Par 5 zum zweiten Birdie, legt prompt einen weiteren roten Eintrag nach und knallt danach am dritten Par 5 sogar ein Eagle auf die Scorecard, was ihn bei einem Zwischenstand von 4 unter Par auf die Frontnine abbiegen lässt.

Steinlechner mit weiterem Eagle

In dieser Tonart geht es dann auch gleich munter weiter, denn die 1 und das Par 3 der 3 werfen gleich die nächsten Birdies ab. Ein Bogey auf der 4 bremst den Vorwärtsdrang dann zwar etwas ab, Max steckt den kleinen Rückschlag aber bestens weg und knallt am Par 5 der 7 sogar den zweiten Adler aufs Tableau, was am Ende sogar in der knallroten 65 (-7) mündet, womit er als 10. beim allgemeinen Birdiewettlauf voll mithalten kann.

„Es war heute nur leichter Wind mit maximal 25 km/h, da hat der Platz auch mehr zugelassen. Auch die Windrichtung hat die Par 5 heute leichter gemacht“, rückte ihm der Wind die langen Bahnen angenehm in Reichweite. „Das war eine ganz solide Vorstellung wenn man betrachtet, dass ich am Samstag zum ersten Mal heuer auf einem Platz gespielt habe.“

Martin Couvra (FRA) knallt eine 61 (-11) aufs Tableau und diktiert damit nach dem ersten Spieltag das Tempo.

Leaderboard NMB Championship