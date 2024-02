Lipold zum Saisonstart 18.

Lukas Lipold startet bei den Ein Bay Open mit einem 18. Platz in seine neue Alps Tour Saison. Daniel Hebenstreit wird im Sokhna GC 35.

Traditionell startet die Alps Tour mit einer Winter Series in Ägypten ihr neues Golfjahr 2024. Lukas Lipold und Daniel Hebenstreit möchten die beiden Turniere in Suez und in Kairo nutzen um den Rost aus der langen Winterpause abzuschütteln und ihr Spiel für die Aufgaben im Frühjahr auf der Satellite Tour zu schärfen.

Lukas Lipold eröffnet mit Birdie an der 11 sein neues Golfjahr, kann aber den Anfangsschwung nicht zu seinen Gunsten ausnutzen. Am Par 5 kurz vor dem Turn verzockt sich der Salzburger zudem noch mit Bogey. So richtig wild bleibt seine Runde auch danach auf den Par 5: bei der nächsten Gelegenheit setzt Lipold mit Eagle einen richtigen Paukenschlag, patzt auf der letzten langen Bahn jedoch erneut mit Bogey. Immerhin stürmt er noch mit einem Birdie-Doppelschlag zurück ins Clubhaus um mit der 69 (-3) für einen gelungenen Saisonstart nur knapp außerhalb der Top 10 zu sorgen.

Daniel Hebenstreit ist zwar auf den Par 5 mit drei Birdies erfolgreicher, sonst will jedoch für den Brunner zum Auftakt wenig zählbares herausschauen. Zwei Bogeys lassen mit der 71 (-1) nur eine Runde knapp innerhalb des vorläufigen Cutbereichs zu.

Lipold und Hebenstreit cutten in den Finaltag

Bei deutlich mehr Wind hat Lukas Lipold alle Hände voll zu tun erneut ein ansprechendes Scores ins Clubhaus zu bringen. Nach einem frühen Bogey hat sich der Salzburger jedoch bald auf die Bedingungen eingestellt und feiert im Mittelteil der Runde mit drei Birdies auch seine Erfolge. Erst ein spätes Bogey wirft ihn vorerst wieder aus den Top 10 heraus. Dennoch wahrt Lipold mit der 71 (-1) alle Chancen auf ein zählbares Ergebnis gleich zum Saisonstart.

Daniel Hebenstreit durchlebt ein Wechselbad der Gefühle: zwei Birdies radiert er prompt mit einem Doppelbogey aus. Zweimal muss er sich zudem gehörig strecken um Bogeys wieder wettzumachen. Mit der Par-Runde von 72 Schlägen legt der Niederösterreicher als 37. eine Punktlandung für den Cut hin.

Nur knapp hinter den Top 10

Die finale Umrundung beginnt aus Lipold’s Sicht mit einem Bogey alles andere als prickeln, dank drei Birdies drückt er sein Score aber noch vor dem Turn klar in die richtige Richtung. Nach dem Turn ebbt der Schwung dann etwas ab, einen weiteren Fehler gleicht er im Finish zwar noch aus, mit der 70 (-2) kann er die Top 10 bei zwei Schlägen Rückstand jedoch nicht mehr knacken. Als 18. legt er aber einen recht ansehnlichen Saisonstart hin.

Daniel Hebenstreit agiert vor allem auf den Backnine zu fehleranfällig, weshalb sich mit einer 72 (Par) und als 35. keine Verbesserung mehr ausgeht. Aymeric Laussot (FRA) schnappt sich bei gesamt 14 unter Par den Sieg.

Leaderboard Ein Bay Open