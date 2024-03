Steinlechner muss weiter warten

Maximilian Steinlechner steigert sich bei der Delhi Challenge am Freitag zwar zu einer 70, verpasst jedoch auch im Classic G & CC den Cut und muss so auch nach seinem zweiten Challenge Tour Einsatz der Saison weiterhin noch auf erstes Preisgeld warten.

Maximilian Steinlechner kam zum Auftakt in Gurugram noch nicht wirklich ins Rollen, denn neben drei Birdies musste er gleich vier Bogeys einstecken, was bei durchwegs recht guten Scores nur für eine 73 (+1) reichte. Am Freitag wird der einzige Österreicher im Feld nun den Turbo zünden müssen um bei seinem zweiten Saisoneinsatz erstmals den Cut stemmen zu können.

Die erhoffte Aufholjagd torpediert sich Max dann mit früher Tee Time gleich auf der 1 mit einem anfänglichen Bogey. Zwar bessert er dieses bereits am Par 5 der 3 wieder aus, schlittert auf der 7 und der 8 jedoch in die nächsten Fehler, weshalb er trotz eines weiteren Par 5 Birdies kurz vor dem Turn der gezogenen Linie klarerweise nicht näher kommt.

Auf den Backnine bringt er dann zusehends Stabilität in sein Spiel und drückt im schließlich mit einem roten Doppelpack am Par 5 der 14 und der 15 sein Score sogar erstmals am Freitag unter Par. am Par 3 der 17 geht sich dann zwar noch ein weiterer Schlaggewinn aus, was ihn schließlich sogar die 70 (-2) unterschreiben lässt, nach der zähen Auftaktrunde geht sich damit bei der Delhi Challenge der Cut jedoch nicht mehr aus.

Martin Couvra (FRA) startet nach der 67 (-5) und bei gesamt 12 unter Par als Leader ins Wochenende.

Leaderboard Delhi Challenge