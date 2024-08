Wochenend-Duett

Maximilian Steinlechner und Timon Baltl lassen bei der Finnish Challenge keine Diskussionen um den Cut aufkommen. Niklas Regner, Amateur Fabian Lang und auch Max Lechner müssen im Vierumäki Resort bereits nach 36 gespielten Löchern wieder die Sachen packen.

Max Steinlechner lief zum Auftakt in Finnland noch rechtzeitig heiß, denn mit starken Backnine notierte er am Ende noch eine 68 (-4) und brachte sich so bei durchwegs tiefen Scores souverän auf Cut-Kurs. Auch Timon Baltl hat gute Chancen das Wochenende zu erreichen, hat nach der 70 (-2) jedoch keinen Platz für etwaige Fehler. Niklas Regner und Co müssen sich teils deutlich steigern um nicht leer auszugehen.

Mit einem anfänglichen Birdie findet Max Steinlechner nach Maß in den zweiten Spieltag und da er sich schon auf der 13 das nächste Erfolgserlebnis abholt, zieht er in Windeseile bereits unter die Top 10 nach vor. In Folge geht er es zwar etwas ruhiger an, muss jedoch die gesamten hinteren neun Löcher über keinen Fehler notieren.

Das ändert sich dann zwar ausgerechnet am Par 5 der 1, den Fehler kann er jedoch auf der 6 wieder ausbessern. Im Finish muss er dann noch einmal auf de r8 ein Bogey einstecken, worauf er am abschließenden Par 5 aber erneut die passende Antwort parat hat. Am Ende kommt er mit der 70 (-2) über die Ziellinie und hat so als derzeit 33. auch durchaus noch reelle Chancen Finnland am Sonntag mit einem Topergebnis wieder verlassen zu können.

„Ich fühle mich in Skandinavien immer recht wohl und die ersten beiden Runden waren soweit auch ganz in Ordnung. Aber da geht am Wochenende sicherlich noch mehr“, hat er den Fokus bereits auf den Moving Day gerichtet.

Timon Baltl findet zwar bereits am Par 5 der 12 wie erhofft ein schnelles erstes Birdie, kann daran jedoch auf den Backnine nicht anknüpfen und hält sich damit nur eben so noch auf Cutkurs. Das fehlerlose Spiel zieht der 29-jährige dann aber auch auf den Frontnine weiter durch und sammelt auf der 3 und dem Par 3 der 7 noch zwei weitere rote Einträge auf. Schlussendlich steht er so mit der makellosen 69 (-3) wieder beim Recording und lässt damit als 46. keinerlei Diskussionen um den Wochenendeinzug aufkommen.

Deutlich vorbei

Wie schon am Vortag ist Niklas Regner auch am Freitag wieder ziemlich bunt unterwegs. Mit 4 : 3 behalten die Birdies auf den Frontnine zwar die Oberhand, der Cutmarke kommt er damit jedoch nur bedingt näher. In gleicher Tonart geht es auch nach dem Turn weiter, was schlussendlich erneut nur in einer 72 (Par) und somit einem klar verpassten Cut mündet.

Mit einer Parserie findet Amateur Fabian Lang zwar souverän in die zweite Umrundung, muss sich jedoch bis zum Par 3 der 7 gedulden ehe der erste Birdieputt fällt. Anders als erhofft stellt dies jedoch keine wirklich Initialzündung dar, denn schon auf der 8 findet er sich bei Level Par wieder. Auch auf den zweiten Neun halten sich Birdies und Bogeys die Waage, womit auch er zum bereits zweiten Mal die 72 (Par) notiert und so wie Landsmann Niklas Regner keine Chance mehr hat den Cut zu stemmen.

Max Lechner steigert sich nach der 80 (+8) vom Vortag zwar deutlich, mit der 73 (+1) kann er aber klarerweise nicht mehr um den Wochenendeinzug mitreden. Angel Ayora (ESP) startet bei gesamt 12 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard Finnish Challenge