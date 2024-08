Vorne mit dabei

Bernd Wiesberger notiert auch am Freitag beim Czech Masters wieder eine 67 (-5) und mischt damit vor dem Wochenende sogar im Titelkampf mit. Auch Lukas Nemecz cuttet im PGA National von Prag nach einer 70 (-2) recht aussichtsreich. Matthias Schwab muss heftig zittern.

Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz hielten mit einer 67 bzw. einer 68 mit den recht tiefen Scores in Prag durchaus gut mit und brachten sich in eine vielversprechende Ausgangslage für die angepeilten Topergebnisse. Matthias Schwab hingegen hatte deutlich härter zu kämpfen und muss am Freitag nach der 71 einen Zahn zulegen um in Tschechien nicht leer auszugehen. Alle drei Österreicher haben am Freitag den kleinen Bonus einer frühen Startzeit.

Zwar findet Bernd Wiesberger souverän das erste Fairway, verzieht in Folge jedoch den Approach ziemlich heftig und kann sich aus dem Rough schlussendlich nicht mehr zum anfänglichen Par scramblen. Nachdem am darauffolgenden Par 3 jedoch der Birdieputt aus fünf Metern fällt, gibt der 38-jährige prompt die richtige Antwort. Nach verzogener Attacke lässt zwar das Par 5 der 13 nicht wie erhofft das nächste Birdie springen, dieses holt er dafür aber nach starker Annäherung auf der 15 nach und bleibt so weiterhin voll an den Top 10 dran.

Erst nach dem Turn kommt dann wieder Farbe aufs Tableau. Dafür dann jedoch gleich richtig spektakulär, denn die Attacke am Par 4 der 1 verfehlt zwar das anvisierte Ziel, Bernd pitcht jedoch kurzerhand ein und lässt so sogar den Adler landen. Richtig lange muss er sich danach nicht in Geduld üben, leuchtet doch nach Chip und Putt bereits am Par 5 der 4 das nächste Erfolgserlebnis auf der Scorecard auf.

Nach einer dicken ausgelassenen Chance auf der 6 lässt er sich die nächste Möglichkeit auf der 7 nicht entgehen, drückt sein Tagesergebnis so auf bereits 5 unter Par und mischt endgültig an der absoluten Spitze mit. Die verbleibenden Löcher spult der achtfache European Tour Sieger dann ganz solide ab und steht so erneut mit der 67 (-5) wieder im Clubhaus. Als 7. nimmt er so das Wochenende sogar mit durchaus reellen Siegchancen in Angriff.

Mit der bisherigen Performance zeigt er sich danach auf Instagram durchaus zufrieden: „Da war heute wieder viel Gutes mit dabei. Leider war der Putter noch nicht so richtig auf Temperatur. Ich freue mich schon auf ein sicher spaßiges Wochenende.“

Auch Nemecz aussichtsreich unterwegs

Gleich Lukas Nemecz‘ erster Drive versandet neben dem Fairway, von wo aus er das Grün nicht erreicht. Zwar gelingt der Chip eigentlich perfekt, der Putter lässt aus kürzester Distanz aber aus, was ein anfängliches Bogey zur Folge hat. Immerhin steckt er den Fehler gut weg, stabilisiert sein Spiel auf den darauffolgenden Löchern zusehends und belohnt sich am Par 5 der 4 aus zwei Metern schließlich auch mit dem ersten Birdie.

Das heizt den Steirer richtig an, denn auf der 5 locht er fast die Annäherung und haut aus wenigen Zentimetern kein Problem sein Tagesergebnis rasch sogar in den Minusbereich zu drehen. Nachdem dann auch aus sechs Metern der Birdieputt ins Ziel rollt und er so sogar den roten Hattrick perfekt macht, taucht Lukas erstmals sogar bereits unter den Top 10 auf. Auf der 7 endet die heiße Phase dann mit einem Dreiputtbogey jedoch ziemlich abrupt.

Auch diesen Faux-pas steckt der 34-jährige ohne Nachwirkungen weg, parkt bereits am Par 5 der 9 die Attacke gekonnt am Kurzgemähten und holt sich so noch vor dem Wechsel auf die Backnine sein bereits viertes Birdie ab. Die zweiten Neun lassen sich dann jedoch nach verzogenem Drive und deutlich verfehltem Grün auf der 12 mit dem bereits dritten Bogey des Tages jedoch nicht wirklich prickelnd an.

Wieder Eagle auf der 13

Die 13 avanciert dann jedoch offensichtlich zum Lieblingsloch des Steirers, denn der Chip passt am Par 5 perfekt, womit wie schon am Donnerstag erneut der Eagle den Weg auf die Scorecard findet. Nach einer etwas ungenauen Annäherung stolpert er dann am Schlussloch aus rund 17 Metern noch einmal über den Putter und brummt sich zum Abschluss mit einem Dreiputt noch ein Bogey auf. Mit der 70 (-2) bringt er aber auch am zweiten Spieltag wieder eine Runde klar unter Par ins Clubhaus und cuttet als 34. noch durchaus vielversprechend ins Wochenende.

„Ich bin durchaus zufrieden mit den ersten beiden Runden. Die Sommerpause hat gutgetan und ich hab sie auch gut fürs Training nützen können. Aus etwas unerklärlichen Gründen war das lange Spiel nicht wirklich gut, dafür hab ich sehr gut geputtet und lustigerweise auch an beiden Tagen auf der 13 zum Eagle eingechippt. Das passiert wirklich nicht oft, dass man an zwei Tagen hintereinander am selben Loch nach Driver und Holz 3 kurz vors Grün dann auch noch beide Male einchippt. Das war echt cool. Abgesehen davon wars aber ein wenig mehr Krampf als mir lieb ist, aber es ist positiv, dass ich auch mit teils schlechten Schlägen so gut gescored hab“, fasst er die ersten 36 Löcher zusammen.

Am Cut vorbei

Zwar legt Matthias Schwab gleich auf der 1 die Annäherung bis auf einen knappen Meter zur Fahne, muss danach jedoch sogar gleich dreimal ansetzen und startet so mit einem Dreiputt aus kurzer Distanz sogar nur mit einem Bogey in den zweiten Spieltag. Am Par 3 der 3 macht er seine Sache dann deutlich besser und holt sich aus ähnlicher Distanz recht zeitnah den scoretechnischen Ausgleich ab. Direkt danach findet er dann mit dem zweiten Schlag das Grün und drückt sein Tagesergebnis mit sicherem Zweiputt am Par 5 sogar rasch in die richtige Richtung.

Der gewinnbringende Schwung ebbt in Folge jedoch wieder ziemlich ab und nach etlichen Pars wird ihm schließlich auf der 12 ein verzogener Abschlag zum Verhängnis, womit er auch das Minus wieder abgeben muss. Ein Viermeterputt bringt ihn dann auf der 14 wieder unter Par und da er auf der 18 nervenstark aus fünf Metern zu noch einem Birdie locht, darf er nach der 70 (-2) zumindest noch einige Zeit hoffen. Am Ende des Tages hat er jedoch die unangenehme Gewissheit, dass es fürs Wochenende in Prag nicht reicht.

David Ravetto (FRA) biegt bei gesamt 13 unter Par als Leader in den Samstag ab.

Leaderboard Czech Masters

>> SKY überträgt Live und in HD vom Czech Masters.