THE 151. OPEN – LIVE NEWS-TICKER: Sepp Straka kommt mit einem Sieg zu seiner 2. Open +++ Rory McIlroy der absolute Topfavorit +++ Royal Liverpool megaschwerer Open-Kurs.

+++ STRAKA BAUT AUF WINNING-BOOST +++

Nichts baut so auf wie ein Sieg! Sepp Straka kommt mit dem ultimativen Moral-Boost von der John Deere Classic zu seiner zweiten Open Championship eingeflogen. Der Wiener konnte sich zudem in der einwöchigen Pause in aller Ruhe auf Royal Liverpool vorbereiten.

Bei seinem Open-Debüt vor 12 Monaten in St. Andrews musste Sepp nach klar verpasstem Cut einige Defizite feststellen, die er in der selten gespielten Disziplin Linksgolf aufweist. Vor allem rund um die Linksgrüns und beim Course Management gilt es in Hoylake, einem der absolut schwersten Kurse in der Open-Rotation, deutlich zuzulegen um erstmals ein Open-Weekend zu erreichen.

Straka ist auch beim letzten Major des Jahres, wie schon bei den drei zuvor, Österreichs One-Man-Show. Lukas Nemecz versuchte sich als einziger Österreicher beim Final Qualifying zur 151. Open, scheiterte jedoch an der hohen Qualifikationshürde.

+++ BRIER HÄLT ÖSTERREICHS OPEN-REKORD +++

Markus Brier blieb es 2007 im schottischen Carnoustie vorbehalten, mit einem 12. Platz die österreichische Glanzleistung bei einer britischen Open zu zeigen. Der Wiener hielt damit lange Jahre zugleich den österreichischen Major-Rekord, ehe ihn Sepp Straka heuer bei der PGA Championship mit einem 7. Platz überflügelte und damit als erster Golfer der Alpenrepublik überhaupt ein Top 10-Ergebnis stemmte. Bei der Open ist Straka noch ein ziemliches Greenhorn und kommt heuer erst zu seinem zweiten Einsatz beim britischen Major überhaupt.

+++ RORY WIEDER DER CHEF IN HOYLAKE ? +++

9 Jahre ist es her, als die Open zum letzten Mal in Royal Liverpool ausgetragen wurde und ein gewisser Rory McIlroy seinen bislang einzigen Major-Titel auf europäischem Boden feierte. Der Nordire dominierte damals vom ersten Tag an nach Belieben, nahm einen Riesenvorsprung in den Finaltag mit und gewann nach einer Sicherheitsrunde am Sonntag noch immer mit zwei Schlägen Vorsprung. Logisch also, dass der Nordire bei Experten, Fans und Buchmachern klarer Favorit ist, vor allem nach der Machtdemonstration am letzten Sonntag bei der Scottish Open.

+++ DIE BULLDOG-CONNECTION +++

In den ersten beiden Runden wird Sepp Straka gemeinsam mit Chris Kirk und Sam Burns (Donnerstag 09:47 MESZ und Freitag 13:48 MESZ) unterwegs sein. Die Georgia Bulldog-Connection lebt damit in Liverpool voll auf, nachdem Straka und Kirk vom gleichen US College kommen. Nicht nur das: Kirk, ein guter Freund von Sepp, gewann ebenfalls die Honda Classic, spielte mit Sepp auch schon gemeinsam die Zurich Classic und so nebenbei auch die Proberunden in dieser Woche vor der Open. Ob den beiden da nicht am Donnerstag und Freitag langsam der Gesprächsstoff ausgehen wird?

