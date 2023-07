Hauchdünn verpasst

ARAMCO SERIES – LONDON: Emma Spitz verpasst nach ihrem 10. Platz im Team in der Einzelwertung als 12. nur hauchdünn ein weiteres Topergebnis. Sarah Schober und Chrissie Wolf beenden das Aramco Event im Centurion Club von London im Mittelfeld.

Nach dem Topergebnis im Team Kobori winkt für Emma Spitz auch in der Einzelwertung ein Spitzenresultat, startet die junge Schönbornerin doch vom starken 8. Platz aus in die Einzelentscheidung. Auch Christine Wolf hat vom 28. Rang aus ein lukratives Ergebnis durchaus noch in Reichweite. Mit Sarah Schober stemmte auch die dritte Österreicherin den Cut, benötigt vom 43. Platz aus aber wohl eine richtig starke Runde um noch deutlich weiter nach oben klettern zu können, was bei den windigen Verhältnissen in London mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe werden dürfte.

Emma Spitz hat von Beginn an im böigen Wind hart zu kämpfen und startet sogar nur mit zwei Bogeys am anfänglichen Par 5 und dem darauffolgenden Par 3 in die Finalrunde. Danach stabilisiert sie ihr Spiel zwar etwas, die nächste lange Bahn hängt ihr dann auf der 6 aber den nächsten Fehler um, den sie aber immerhin am Par 5 der 9 mit dem ersten Birdie wieder korrigiert. Schon am Par 3 der 11 geht es dann jedoch wieder retour, ehe Emma sich auf den nächsten Par 5 Löchern Birdies abholt und sich so noch zu einer 75 (+2) rettet, womit sie am Ende als 12. nur hauchdünn ein weiteres Topergebnis verpasst.

Im Mittelfeld

Im zähen Wind findet Sarah Schober schon auf der 10 ein anfängliches Birdie und legt so einen durchaus sehenswerten Start hin. Die verschärften Verhältnisse ringen ihr dann zwar am Par 5 der 13 und dem darauffolgenden Par 3 gleich zwei Bogeys ab, die Steirerin kontert mit einem Par 5 Birdie jedoch stark und holt sich am Par 3 der 17 noch ein Birdie ab, was sie sogar im Minusbereich auf die Frontnine abbiegen lässt. Dort stopft sie dann schon am Par 3 der 2 den nächsten Birdieputt und holt sich damit auch die benötigte Sicherheit für die verbleibenden Bahnen, denn diese absolviert sie lange Zeit makellos, erst das abschließende Par 5 der 9 erweist sich noch als Stolperstein. Mit der 72 (-1) beendet sie das Event aber als 33. immerhin im Mittelfeld.

Von Beginn an hat Chrissie Wolf im zähen Wind dann hart zu kämpfen, was sich gleich auf der 2 und der 3 in frühen Bogeys bemerkbar macht. Danach sind es vor allem die Par 5 Bahnen, die der Tirolerin den Nerv ziehen, denn sowohl auf der 6 als auch auf der 9 tritt sie sich weitere Fehler ein und kommt so nur bei 4 über Par zum Turn. Die Backnine beginnen dann mit einem Birdie aber durchaus stark und das Erfolgserlebnis stabilisiert auch sichtlich ihr Spiel, denn die gesamte verbleibende Runde über bleibt sie fehlerlos, schnappt sich am Par 5 der 13 noch einen roten Eintrag und hält so den Schaden in Grenzen. Mit der 75 (+2) geht sich jedoch als 36. nur ein Platz im Mittelfeld aus.

Topfavoritin Nelly Korda (USA) triumphiert am Ende mit einer 71er (-2) Finalrunde und bei gesamt 11 unter Par.

Leaderboard Aramco Series – London