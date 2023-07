Rory kanns auch schottisch

GENESIS SCOTTISH OPEN – FINAL: Rory McIlroy holt dank Superfinish seinen allerersten Titel auf schottischem Golfrasen.

In Co-Produktion zwischen DP World und PGA Tour proben die Topstars bei der Genesis Scottish Open für die anstehende Open Championship. Das Preisgeld von 9 Millionen Dollar hat ein Weltklassefeld mit Rory McIlroy, Scottie Scheffler oder Jordan Spieth angelockt, das sich im Renaissance Club den Feinschliff in der ungewohnten Disziplin Links Golf holen will. Viele Stars, wie etwa Jon Rahm oder Sepp Straka, bereiten sich dagegen in aller Ruhe für das britische Major vor und verzichten auf einen Start in Schottland.

Byeong Hun An (KOR) beweist zum Auftakt, dass er mit Linksgolf durchaus „per Du“ ist, denn der Koreaner knallt am Donnerstag eine 61 (-9) aufs Tableau und diktiert so mit zwei Schlägen Vorsprung auf den ersten Verfolger Davis Riley (USA) im Renaissance Club von North Berwick das Geschehen. Fanliebling Rory McIlroy reiht sich nach einer 64 (-6) nur wenige Ränge dahinter ein und zieht am Freitag schließlich mit einer 66 (-4) und bei gesamt 10 unter Par bis an die Spitze nach vor.

Diese verteidigt er schließlich am Moving Day mit einer 67 (-3) und nimmt so bei 13 unter Par einen Schlag Vorsprung auf Tom Kim (KOR) (67) mit.

Rory lacht zuletzt

Rory McIlroy beendet auf spektakuläre Weise eine halbjährige, sieglose Durststrecke und gewinnt seine allererste Scottish Open. Der nordirische Publikumsliebling wehrte bei Windspitzen von über 40 km/h den Großangriff von Local Hero Robert McIntyre ab, der mit der 64 die Latte auf 14 unter Par gelegt hatte.

McIlroy beendet seinen Auftritt jedoch stilvoll mit Birdie, Birdie auf den schweren Schlusslöchern um mit der 68 um einen Schlag vorbeizuziehen: „Ich bin unglaublich stolz auf mich heute. Es war megaschwer zu spielen bei dem Wind, und dass ich nach den Front 9 bei 2 über Par noch die deutlich schwierigeren zweiten 9 in 4 unter Par spielen konnte, das war wirklich etwas Besonderes. Der Sieg tut daher besonders gut, vor allem wenn es jetzt in die Open-Woche geht,“ jubelt Rory.

Endergebnis Scottish Open