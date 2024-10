Voller Einsatz in Korea

Matthias Schwab und Lukas Nemecz bei der Genesis Championship in Korea im finalen Kampf um ihre Tourkarten für die neue DP World Tour Saison.Matthias Schwab

nimmt aus Spanien einen wichtigen Punktepolster mit nach Korea, wo mit der Genesis Championship das letzte reguläre Turnier der DP World Tour Saison 2024 ansteht, bevor es für die besten 70 im Race to Dubai noch zu den Finals in die Emirate geht. Als 110. der Jahreswertung könnte sich der Steirer noch von vier Kollegen überholen lassen um dennoch die Tourkarte zu sichern, was rechnerisch nicht ausgeschlossen ist. Allerdings hat er es auch selbst in der Hand in Korea zu punkten.

Nemecz braucht bestes Saisonergebnis

Düster sieht es dagegen für Lukas Nemecz aus. Der Grazer könnte nur noch mit einem Top 10 Ergebnis den bitteren Gang zur Tourschool abwenden – also mit seinem bislang klar besten Resultat der Saison! Bernd Wiesberger, der noch nicht für das Dubai-Finale qualifiziert ist, sagte nach den enttäuschenden Auftritten zuletzt in Paris und Sotogrande sein geplantes Antreten in Korea ab um daheim vor dem alles entscheidenden Turnier in Abu Dhabi wieder zur Form zu finden.

Die Genesis Championship markiert das Abschlussturnier der „Back 9“, dem letzten Saisonabschnitt auf der DP World Tour vor den beiden Finals. Das Turnier wurde mit der Korean Championship der KPGA Tour zusammengelegt und mit neuem Titelsponsor sowie einem Dreijahresvertrag auf deutlich solidere Beine gestellt, was sich in einem Preisgeld von 4 Millionen Dollar äußert. Das erleichtert auch den koreanischen Topstars Tom Kim und Ben Ahn das Antreten, vor allem nachdem der Termin vom Frühjahr in den Oktober verlegt wurde. Gespielt wird am Jack Nicklaus Kurs von Incheon.

