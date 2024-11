Nemecz als Frontrunner in Australien

Lukas Nemecz darf in Melbourne gleich mit allererster Startzeit vorlegen – ab 20:55 MEZ dank 10 Stunden Zeitverschiebung auch praktisch für Österreichs Golffans.

Nach dem tollen 8. Platz, seinem besten Ergebnis des Jahres, rutscht Lukas Nemecz nun auch via Warteliste in das Starterfeld für die Australian Open. Somit ersparte sich der Grazer in allerletzter Minute die mühevolle Montags-Qualifikation, was nach den Strapazen der Tourschool und dem Auftritt in der Vorwoche in Brisbane doppelt wichtig ist.

„Ich bin zum Glück über meine kleine Kategorie ins Feld hineingekommen,“ fällt Nemecz hörbar ein Stein vom Herzen, „ich freu mich extrem drauf, weil es ein unfassbar cooles Turnier ist. Es ist riesig aufgezogen und es werden viele Zuschauer kommen. Es wird auf zwei Plätzen gespielt, zeitgleich auch die Damen und auch ein Turnier für behinderte Golfer. Es wuselt und es ist extrem viel los, was mir voll taugt.“

Somit kommt Nemecz trotz Verlusts seiner Tourkarte für die DP World Tour zu Einsätzen bei beiden australischen Turnieren, die mit der Australian PGA Tour co-sanktioniert sind. Gespielt wird heuer die traditionsreiche Australian Open im Kingston Heath GC von Melbourne. Im Vorjahr verpasste Nemecz den Halbzeitcut, als allerdings in Sydney gespielt wurde.

Auf frischen Grüns vorlegen

Allerdings darf sich Nemecz über den kleinen Vorteil der allerersten Startzeit um 6:55 Uhr Ortszeit freuen. Auf frischen, perfekten Grüns könnte somit der eine oder andere Putt mehr fallen und das Vorhaben leichter fallen möglichst tief anzuschreiben.

Local Heros wie Cam Davis oder Marc Leishman sind klarerweise die Zugpferde in Melbourne des sonst nicht allzu stark besetzten 1,7 Millionen AU$ Turniers.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Australian Open.

Golf-Live präsentiert wie gewohnt Tee-Times und Live Leaderboard aus Melbourne.