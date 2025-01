Wer kann sich steigern?

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab müssen in Ras Al Khaimai zumindest einen Gang höher schalten.

Nur gut 100 Kilometer nordwärts führte die Reise für Bernd Wiesberger und Matthias Schwab zur nächsten Wirkungsstätte auf der DP World Tour. Bei der Ras Al Khaimah Championship soll das Unternehmen Formaufbau für die beiden Österreicher Fortschritte machen, was nach dem mäßigen Ergebnis von Dubai auch notwendig ist. Wiesberger schnitt mit Platz 45 im Emirates GC auf einem seiner besten Kurse so schlecht ab wie schon lange nicht und Matthias Schwab verpasste gar den Cut, nachdem er vor vier Jahren noch 9. wurde.

Im Emirat Ras Al Khaimah gibt es mit 2,5 Millionen Dollar weniger als Drittel zu verdienen als in der Vorwoche, aber dementsprechend deutlich überschaubarer ist das Spielerfeld, das mit dem ehemaligen Masters-Champion Patrick Reed den prominentesten Namen aufweist. Mit Padraig Harrington und Jimmy Walker sind zwei nostalgische ehemalige Major-Champions ebenfalls im Starterfeld.

Nur Lukas Nemecz zeigte in Ras-Al-Khaimah auf

Im Vorjahr begnügte sich Wiesberger am Ende mit einem 37. Platz, während Schwab das Weekend klar verpasste. Auch im neuen Race to Dubai gilt es die Ärmel aufzukrempeln um in der neuen Saison so richtig anzukommen: nach den ersten 6 Turnieren ist Wiesberger nur auf Position 91 zu finden und Schwab muss überhaupt erst anschreiben. Bitter für Lukas Nemecz, dass er nicht in das Feld kommt, obwohl er in Ras Al Khaimah vor drei Jahren mit Platz 3 seine Karrierebestmarke auf der DP World Tour setzte.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live aus Ras Al Khaimah

Tee-Times und Live-Leaderboard auf Golf-Live