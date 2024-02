Schwab versucht in Kenia den Befreiungsschlag

Matthias Schwab hofft bei der Kenia Open im Rahmen der DP World Tour auf erstes Preisgeld im heurigen Jahr.

Der „Befreiungsschlag“ steht zwar in keinem Golf-Lexikon und wird auch von keinem Pro unterrichtet, dennoch versucht Matthias Schwab genau diesen bei der Kenia Open aus dem Hut zu zaubern. Der Auftritt im Süden Afrikas war zwar ursprünglich nicht eingeplant, dennoch könnte dies eine gute Gelegenheit sein, neues Selbstvertrauen zu tanken.

Denn nachdem es für die Mexico Open auf der PGA Tour nur einen Platz auf der Warteliste gab, musste Matthias Schwab kurzfristig umdisponieren und statt dessen in den Flieger nach Kenia steigen. Die DP World Tour gastiert auch heuer im Nobelvorort Muthaiga in der Haupstadt Nairobi für ein 2,5 Millionen Dollar Turnier. Für Schwab eine weitere Gelegenheit im neuen Jahr erste Preisgelddollars zu verdienen. Auch für den Event kommende Woche in Südafrika hat der Schladminger genannt.

Krise vom Spiel her eigentlich unverständlich

Denn obwohl das lange Spiel zuletzt über weite Strecken sehr gut war, ruinierte sich der Steirer sein Score mit gelegentlichen dicken Schnitzern und vor allem beim Putten. So schrammte er trotz phasenweise guter Leistungen bei allen vier Turnieren beim heurigen Desert Swing am Cut vorbei.

Lukas Nemecz und Bernd Wiesberger lassen dagegen den Trip in den Süden Afrikas aus, Nemecz allerdings nicht freiwillig: „Letzte Woche hat es mich krankheitsbedingt leider ordentlich erwischt. Nachdem ich jetzt einige Tage im Bett gelegen bin, hatte ich keine Chance nach Kenia zu fliegen,“ berichtet der Steirer. Nun wird er umdisponieren, daheim trainieren und erst wieder in Singapur in den Turnierzirkus der DP World Tour einzusteigen: „Die Saison ist sehr lang mit Turnieren jede Woche, ich habe nicht das Gefühl, etwas zu versäumen,“ nimmt es Nemecz gelassen, obwohl ihm Kenia liegt und er dort bereits zwei Topergebnisse feiern durfte.

