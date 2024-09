Straka zurück auf Tour in Europa

Sepp Straka kehrt mit den Stars von der PGA Tour für die BMW PGA Championship und weitere Turniere der DP World Tour zurück nach Europa.

Nach dem Ende der PGA Toursaison für die Topstars findet auch Sepp Straka wieder den Weg zurück in die alte Golfheimat. Mit dem Start bei der BMW PGA Championship, dem Flaggschiff-Event der DP World Tour und danach auch bei der Spanish Open, beweist der Wiener sein Commitment für Europas Golftour und möchte auch ganz profan die Chance auf fettes Preisgeld und Weltranglistenpunkte nutzen.

Den Westkurs von Wentworth hatte Österreichs Nummer 1 im Vorjahr gleich auf Anhieb voll im Griff und erreichte in dem Weltklassefeld den hervorragenden 10. Platz. Beim 9 Millionen Rolex Series-Event trifft sich fast das komplette europäische Ryder Cup Team, da neben Straka auch Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Shane Lowry, Robert MacIntyre oder Nicolai Hojgaard von Amerika eingeflogen sind. Für Sepp geht es außerdem um die Qualifikation für die DP World Tour Championship, die er im Vorjahr bereits erreichte, wofür allerdings heuer die Ausgangsposition als 130. im Race to Dubai noch ausbaufähig ist.

Wiesberger über Race to Dubai Ranking qualifiziert

Auch Bernd Wiesberger schaffte es dank seiner guten Position als 36. im aktuellen Race to Dubai ebenfalls noch ins Feld, genauso wie Lukas Nemecz, der im Vorjahr noch zuschauen musste. Dieses Schicksal trifft heuer Matthias Schwab, der nicht genug Punkte über die Rangliste sammeln konnte. Unvergessen ist der letzte Auftritt von Bernd Wiesberger vor drei Jahren in Wentworth, als er dort seinen Ryder Cup-Platz erkämpfen konnte.

Für Lukas Nemecz geht es um besonders viel in Wentworth, wo um 40 % mehr Punkte für das Race to Dubai vergeben werden und somit im Kampf um die neue Tourkarte ein wichtiger Schritt gesetzt werden könnte. Der Steirer agierte zuletzt zwar phasenweise stark, allerdings zu wenig konstant um sich durchzusetzen. Nach einem starken Golfsommer verpasste er so zuletzt sowohl in der Schweiz als auch Irland den Cut.

SKY überträgt live an allen vier Spieltagen von der BMW PGA Championship

