Spitzenreiter in Isla Canela

Maximilian Steinlechner lässt sich von Wetter und Verzögerungen nicht beeindrucken und festigt mit der knallroten 64 (-8) sogar seine Spitzenposition in Isla Canela. Auch Daniel Hebenstreit hat noch durchaus realistische Chancen auf den Aufstieg. Timon Baltl benötigt ein knallrotes Wochenende.

Schon zum Auftakt setzte Max Steinlechner vor dem Regenabbruch mit der 66 die Bestmarke bei der Tourschool am Isla Canela-Kurs von Huelva. Allerdings konnte ein Dutzend Spieler ihre Runden noch nich beenden. Daniel Hebenstreit fehlt in Fontanals nur ein Schlag auf die Aufstiegsmarke, Timon Baltl in Desert Springs dagegen bereits 5 Schläge.

Das Wetter spielt in Huelva auch am Freitag nicht wirklich mit, weshalb Max Steinlechner seine 2. Runde erst um 16:09 MEZ überhaupt in Angriff nehmen kann. Damit ist bereits vor dem ersten Golfschlag klar, dass er den Großteil der Runde erst am Samstag bestreiten kann. Von der langen Däumchendreherei zeigt er sich aber absolut unbeeindruckt und schnappt sich noch am Freitag in den Abendstunden die ersten Birdies, was ihm eine durchaus angenehme Nacht beschert.

Am Samstag Vormittag geht es dann in ähnlicher Tonart weiter und ihn bei bereits 4 unter Par auf die Backnine abbiegen lässt. Dort gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er mit einem Traumfinish noch gleich vier weitere rote Einträge auf die Habenseite zieht. Schlussendlich geht sich so sogar die makellose 64 (-8) aus, die ihm nicht nur einen mehr als angenehmen Puffer auf den Aufstieg verschafft, sondern ihn sogar mit zwei Schlägen Vorsprung von der Spitze aus in die dritte Umrundung abbiegen lässt.

Hebenstreit mit überschaubarem Rückstand

Gleich auf den ersten drei Löchern schnappt sich Daniel Hebenstreit zwei Birdies und gibt auch auf ein Par 5 Bogey danach mit zwei weiteren Birdies die mehr als passende Antwort. Erst rund um den Turn schläft der gewinnbringende Rhythmus dann etwas ein, was sich auf der 2 in einem weiteren Schlagverlust manifestiert. Da er dann auch auf der 7 noch ein Bogey einstecken muss, geht sich am Ende zwar „nur“ die 70 (-1) aus, damit bleibt er aber immerhin bis auf zwei Schläge an den Aufstiegsrängen dran.

Nach der doch ziemlich verpatzten Auftaktrunde steht Timon Baltl am Freitag bereits ziemlich unter Druck, will er sich wieder in die Aufstiegsregion nach vorne arbeiten. Der Start glückt dann auch recht ansehnlich mit einem frühen Par 3 Birdie auf der 12. Nach etlichen Pars ist es dann aber ausgerechnet das Par 5 der 1, dass dem Steirer in Form des ersten Bogeys den Nerv zieht. Nicht nur, dass er darauf keine Antwort weiß, schleicht sich auf der 6 sogar noch ein Bogey ein. Da er sich dann zum Abschluss am Par 5 der 9 sogar ein Doppelbogey eintritt, geht sich am Ende gar nur die 75 (+3) aus, womit er sich nur jenseits der Top 60 wiederfindet.

Alle Leaderboards von der DP World Tour Tourschool Stage 2