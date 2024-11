Rot-weiß-rot im Mittelfeld

Emma Spitz klettert am Finaltag beim ARAMCO Series Event mit ihrer klar besten Runde der Woche noch bis ins vordere Mittelfeld nach oben. Sarah Schober reiht sich im Riyadh GC mit einer finalen 71 (-1) knapp hinter ihrer Landsfrau ein.

Mit einer 70 (-2) startete Sarah Schober durchaus ansehnlich in Saudi Arabien ins Turnier, verlor am Freitag jedoch mit einer 72 (Par) etwas den Anschluss an die Top 10. Am Finaltag hofft die Steirerin nun noch auf ihre erste Runde in den 60ern, denn ein starkes Abschneiden in Riyadh würde sie der vollen Tourcard ein gutes Stück näher bringen. Emma Spitz fand an den ersten beiden Spieltagen noch kein wirklich brauchbares Rezept für den Riyadh GC und versucht am Samstag das Feld nun von hinten aufzurollen.

Mit einer der ersten Startzeiten drückt Emma am Finaltag dann von Beginn an aufs Tempo und locht gleich auf der 1 den fälligen Birdieputt. Zwar geht sich am darauffolgenden Par 5 noch nicht sofort das nächste Erfolgserlebnis aus, dafür aber leuchtet bereits auf der 3 der nächste rote Eintrag auf und da sich am Par 3 der 6 dann sogar noch ein drittes Birdie ausgeht, biegt die Schönbornerin mit dem doch sehenswerten Zwischenstand von -3 auf die letzten neun Löcher ab.

Nach einer etwas ruhigeren Phase, kommt dann ab der 13 wieder Farbe aufs Tableau. Zunächst holt sie sich ihr bereits viertes Birdie ab, verspielt dieses jedoch am darauffolgenden Par 3 mit ihrem ersten und einzigen Schlagverlust am Samstag sofort wieder. Mit der 15 erweist sich dann aber erstmals am Finaltag auch ein Par 5 als gewinnbringend, was am Ende die durchaus sehenswerte 68 (-4) ermöglicht. Damit klettert Emma auch noch als 22. bis ins vordere Mittelfeld nach oben und wahrt damit auch beim großen Tourfinale Ende November ihre Chance die Saison in den Top 10 der Jahreswertung zu beenden, was ihr einen automatischen Startplatz bei der Final Stage der LPGA Q-School sichern würde.

Sarah Schober knapp hinter Emma

Mit einem anfänglichen Bogey beginnt die Finalrunde für Sarah Schober alles andere als nach Maß. Zwar stabilisiert sie in Folge ihr Spiel doch deutlich, mehr als ein Par 5 Birdie auf der 5 will sich auf den Frontnine jedoch nicht ausgehen, was ihr vor den Backnine doch bereits einige Ränge kostet. Erst am Par 5 der 12 kann sie ihr Tagesergebnis dann erstmals unter Par drücken, schlittert jedoch kurz danach am Par 3 der 14 wieder auf Level Par zurück.

Am Schlussloch geht sich dann aber doch noch ein drittes Birdie aus, womit sie sich dank der 71 (-1) nur knapp hinter ihrer Landsfrau auf Rang 29 einreiht. Im Jahresranking macht sie damit zwar ein paar Ränge gut und tastet sich etwas näher an die Top 70 heran, um sich für kommende Saison noch die volle Kategorie sichern zu können, heißt es nun jedoch hoffen, dass sich ein Startplatz beim Tourfinale noch ausgeht, denn derzeit wird Sarah nur als 3. der Warteliste geführt.

Charley Hull (ENG) sichert sich mit einer 66er (-6) Schlussrunde und bei gesamt 18 unter Par einen am Ende überzeugenden Sieg.

Fotos: LET

Leaderboard Aramco Team Series Ryiadh