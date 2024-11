Ziemlich zurückhaltend

Österreichs Damen-Trio agiert bei der Aramco Team Series im Riyadh GC am Freitag ziemlich zurückhaltend. Immerhin cutten Sarah Schober und Emma Spitz noch in den Finaltag, während Chrissie Wolf den Gang zur Tourschool nicht mehr abwenden kann.

Aus heimischer Sicht kam Sarah Schober zum Auftakt mit dem Riyadh Golf Club noch am Besten zurecht, denn nach einer 70 (-2) rangiert die Steirerin in der Einzelwertung auf Rang 29 und hat so die Spitzenränge noch durchaus in Sichtweite. Auch im Team von Casandra Alexander (RSA) könnte sich am Freitag ein Spitzenergebnis durchaus noch ausgehen.

Mit einer 71 (-1) eröffnete Chrissie Wolf noch im roten Bereich, sowohl in der Einzelwertung als auch im Team von Marta Martin (ESP) wird jedoch tieferes gelingen müssen um sich spürbar verbessern zu können. Emma Spitz fand am ersten Spieltag mit einer 73 (+1) kein wirklich brauchbares Rezept, was auch in der Teamwertung nach den ersten 18 Löchern noch durchwegs Luft nach oben lässt.

Sofort findet Sarah am Freitag dann mit allererster Startzeit gut in die Runde und holt sich am Par 5 der 2 und der 3 zwei schnelle Birdies ab, die sie in Windeseile voll an den Spitzenplätzen andocken lassen. In Folge ebbt der Schwung zwar ziemlich ab, mit fehlerlosem Spiel macht sie jedoch bis zum Turn nichts verkehrt. Auch dem Team läuft es auf den Frontnine durchaus ansehnlich, pusht sich das Gespann bei -6 nach 9 doch deutlich nach vor.

Erst auf der 11 kommt dann bei Sarah wieder Farbe aufs Tableau, in Form des ersten Bogeys jedoch nicht wirklich die erhoffte. Konter kann sie auch danach keinen mehr setzen und da sich auf der 16 schließlich noch ein Fehler einschleicht, muss sie sich am Ende sogar mit der 72 (Par) anfreunden. Damit stemmt sie zwar als 37. locker den Cut, verliert die Spitzenplätze jedoch ziemlich aus den Augen. Im Team läuft es auf den zweiten Neun ebenfalls nicht mehr so wirklich rund, denn mit einem Score von -9 und Gesamt -21 geht sich als 17. das erhoffte Topergebnis am Ende nicht aus.

Emma „on the number“

Par um Par spult Emma Spitz auf den Backnine ab, womit sie zwar keinerlei Fehler einstreut, jedoch auch noch nicht die gezogene Linie hinter sich lassen kann. Zumindest im Team kann sich die Niederösterreicherin auf ihre Kolleginnen verlassen, denn diese pushen das Quartett immerhin bereits vor dem Turn auf sehenswerte 7 unter Par.

Auf den vorderen Neun kommt auch Emma dann langsam ins Rollen und spielt sich mit einem roten Doppelpack auf der 1 und der 2 spürbar nach vor. Der Schwung reißt allerdings genau so schnell wieder ab wie er kam, was sich auch in Fehlern niederschlägt, womit sie sich ein Loch vor Schluss sogar nur hinter der gezogenen Linie wiederfindet. Ein Birdie am Schlussloch kratzt ihr dann aber noch die 71 (-1) zusammen, was als 58. gerade noch für den Cut reicht. Im Team marschiert sie mit ihren Partnerinnen noch zur -14 und klettert bei gesamt 23 unter Par noch bis auf Rang 13 nach oben.

Letzte Chance vertan

Nach drei anfänglichen Pars findet Chrissie Wolf auf der 13 schließlich das erste Birdie, womit sie sich etwas Luft zur erwarteten Cutmarke verschafft. Anknüpfen kann die Tirolerin daran jedoch nicht und tritt sich schließlich noch vor dem Turn gleich zwei Bogeys ein, was sie bis an die Linie abrutschen lässt. Auch im Team will sich kein brauchbarer Vorwärtsdrang einstellen, denn bei nur 3 unter Par kann das Gespann dem hinteren Viertel nicht entfliehen.

Auf den Frontnine wird es dann sogar noch unangenehmer, denn nach zwei weiteren Bogeys findet sie nur noch auf der 7 einen zweiten roten Eintrag. Am Ende leuchtet so lediglich die 74 (+2) auf, die als 65. nicht für den Cut reicht. Mit dem vorzeitigen Ausscheiden lässt Chrissie so auch die letzte Chance die Tourcard doch noch abzusichern verstreichen, womit der Weg zur Tourschool nicht mehr abzuwenden ist. Auch die Teamwertung wird Österreichs erste Golf-Olympionikin nicht wirklich trösten, beendet Team Martin das Turnier doch nur auf Rang 25.

Pia Babnik (SLO) biegt bei gesamt 14 unter Par als Führende in den Finaltag ab. Team Tamburlini sichert sich mit einem überragenden Ergebnis von 43 unter Par und mit gleich zehn Schlägen Vorsprung auf die Zweitplatzierten den Sieg.

Fotos: LET

Leaderboard Aramco Team Series Ryiadh