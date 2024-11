Führung bei Tourschool

Max Steinlechner setzt vor dem Regenabbruch mit der 66 die Auftakt-Bestmarke bei der Tourschool. Hebenstreit ist ebenfalls auf Kurs, Baltl mit Rückstand.

Mit Max Steinlechner, Timon Baltl und Daniel Hebenstreit sind drei Österreicher bei der Zwischenrunde der DP World Tourschool engagiert und haben daher noch die Chance via Tourschool-Final eine volle Tourkarte für Europas erste Golfliga 2025 zu erspielen. Dazu muss sich das Trio jedoch erst in der Stage 2 durchsetzen, was sich in der Vergangenheit als alles andere als leicht herausstellte.

Nur jeweils die besten 22 bis 23 Spieler auf jedem Kurs werden ein Ticket für die Final Stage lösen. Gespielt wird auf vier Plätzen in Südspanien und Katalonien, wobei die Österreicher auf drei Kurse verteilt sind. Max Steinlechner muss in Isla Canela (Huelva) ran, Timon Baltl in Desert Springs (Almeria) und Daniel Hebenstreit in Fontanals (Girona). Nach jeweils vier Runden hoffen die Österreicher kommende Woche das Tourschool Final zu bestreiten, für das bereits Lukas Nemecz qualifiziert ist.

Max Steinlechner startet in Isla Canela verschlafen von der 10 weg und muss sich am ersten Par 3 mit einem Bogey herumschlagen. Ab dem ersten Par 5, der 15, kickt der Morgenkaffee aber endlich rein und gibt die Initialzündung zu einer brandheißen Phase: auf einer Strecke von nur 5 Löchern dreht der Tiroler mit 4 Birdies am Stück und einem Eagle als Draufgabe seine Runde. Als noch am letzten Par 5 ein weiterer Birdieputt sein Ziel findet, unterschreibt Steinlechner die 66 (-6) und setzt damit sogar die erste Clubhausbestmarke. Aufgrund der schweren Regenfälle musste allerdings unterbrochen werden, womit ein Dutzend Spieler ihre Auftaktrunde nicht mehr beenden konnten.

Hebenstreit rettet Eröffnungsrunde im Finish

Daniel Hebenstreit scheint den Vorteil der allerersten Startzeit in Fontanals nicht nutzen zu können. Immerhin spult der Brunner ein Par nach dem anderen ab, ehe es ausgerechnet nach 10 gespielten Löchern auf einem Par 5 das erste Bogey setzte. Hebenstreit kann aber im letzten Drittel der Runde einen Gang höher schalten, versenkt noch drei Birdieputts und bringt sich mit der 70 (-2) und Platz 23 gut auf Kurs.

Baltl reißt 5 Schläge Rückstand auf

Timon Baltl startet in Desert Springs ungewöhnlich am 6. Tee und bringt sich schon am zweiten Grün mit dem Birdie auf Kurs. Danach streut der Steirer jedoch ungewöhnlich viele Fehler ein. Nicht weniger als 5 Bogeys auf seinen ersten 6 Löchern bringen Timon mächtig in die Bredouille. Wichtig, dass auf seinen letzten drei Löchern noch zwei Birdies gelingen, wodurch er mit der 73 (+1) den Schaden noch halbwegs in Grenzen halten kann. Auf die Top 22, die in Desert Springs aufsteigen werden, fehlen aber bereits 5 Schläge!

Alle Leaderboards von der DP World Tour Tourschool Stage 2