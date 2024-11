Beim Aramco Teamfinale

Sarah Schober erwischt sowohl im Einzel wie auch im Team den besten Eröffnungstag unserer 3 Golfdamen in Ryiadh.Emma Spitz, Sarah Schober

und Christine Wolf lassen sich das Finale der Aramco Team Series in Ryiadh nicht entgehen, wo es noch einmal über drei Tage um insgesamt 1 Million Dollar Preisgeld geht. Gespielt wird über zwei Tage im Pro Am-Format für die Teamwertung und drei Runde im Zählwettspiel. Emma Spitz hofft ihre Bombenform, die zuletzt zu zwei Top 10-Ergebnissen führte, erneut auszuspielen, wogegen es für Sarah Schober und Christine Wolf vordringlich um ihre Tourkarten geht. Für Wolf ist es die allerletzte Chance den bitteren Gang zur Tourschool noch abzuwenden.

Sarah Schober erwischt einen Traumstart in Saudiarabien: nach soliden Anfangslöchern läuft kurzzeitig auch der Putter bei 28 Grad Sommerwetter heiß und beschert der Steirerin einen lupenreinen Birdie-Hattrick. Damit mischt sie in der Anfangsphase in der absoluten Spitze mit. Danach kühlt der Putter jedoch komplett ab. Aus ihrem starken Spiel von Tee bis Grün will in Folge nichts mehr herausspringen. Ihr einziges Bogey passiert Sarah in der Schlussphase am längsten Par 4 am Platz, der 16. Somit geht sich die 70er-Runde zum Auftakt aus, der in der Einzelwertung für einen guten Mittelfeldplatz reicht.

Spitz erneut mit Problemen zum Auftakt

Mehr Probleme hat Emma Spitz, die auch beim Aramco-Finale als Team-Captain fungiert: zwei Bogeys in der Anfangsphase kann sie bis zum Turn nur mit einem Birdie kontern. Danach wird es kurzzeitig bunter auf ihrer Scorekarte, mit zwei Birdies bei ebenso vielen Bogeys kann sie auch nicht mehr aufholen. Wie schon bei den letzten Turnieren, wo sie immerhin am Ende noch die Top 10 erreichte, verpatzt Emma mit der 73 (+1) eine weitere Eröffnungsrunde.

Wolf dreht ihre Eröffnungsrunde ins Positive

Christine Wolf

verpatzt gleich das Eröffnungsloch mit dem Bogey und findet erst nach einem weiteren Schlagverlust mit dem Birdie am Par 3 der 17, kurz vor ihrer Halbzeit, langsam Tritt. Mit zwei weiteren Birdies auf fehlerlosen vorderen 9 Spielbahnen dreht die Tirolerin ihr Score noch in die roten Zahlen und eröffnet mit der 71 (-1) immerhin im guten Mittelfeld.

Auch in der Teamwertung ist Sarah Schober beste Österreicherin. Bei 12 unter Par schafft sie es unter den 28 Viererteams aber auch nur ca. auf Position 14. Christine Wolf reiht sich bei 10 unter Par mit ihren Kolleginnen auf Position 19 ein, Emma Spitz bei -9 auf Rang 21.

Leaderboard Aramco Team Series Ryiadh