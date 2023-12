Was sagt Wiesberger zu LIV-Abschied?

Bernd Wiesberger äußert sich erstmals ausführlich seit dem LIV-Abgang und gibt einen Ausblick auf die neue DP World Tour Karriere.

Bernd Wiesberger 50 Minuten im O-Ton im SKY-Podcast, den Jens Zelinski und Florian Fritsch geführt und aufgenommen haben. Sie diskutieren über seine Zeit bei der LIV-Tour, die Entwicklung des Golfsports, die Konkurrenz zwischen den Touren und die Zukunft des professionellen Golfsports.

Die wichtigsten Standpunkte Bernd Wiesbergers zusammengefasst:

* Bernd erzählt, warum er zur LIV-Tour gewechselt ist und wie er wieder zur DP World Tour kommt

* Wiesberger lobt die LIV-Tour für ihre Innovation, Präsentation und Spielerorientierung

* Er kritisiert die DP World Tour für ihre mangelnde Wertschätzung und Unterstützung der Spieler

* Er hofft, dass die LIV-Tour bald Weltranglistenpunkte bekommt und mit den anderen Touren kooperiert

Zur Zukunft des professionellen Herrengolfs:

* Bernd Wiesberger glaubt, dass es zu einer Vereinigung der Touren kommen muss, um die besten Spieler zusammenzubringen

* Er befürchtet, dass die Feeder-Systeme wie die Challenge Tour an Bedeutung verlieren

* Er wünscht sich, dass die Spieler mehr Mitspracherecht und Sicherheit erhalten

Die Rolle des Kapitäns bei LIV

* Erklärt, dass Martin Kaymer wenig Mitspracherecht in seinem eigenen Team hatte

* Sagt, dass jene Captains mit Anteilen am Team mehr Einfluss haben

* Beschreibt die Aufgaben des Kapitäns wie Pressekonferenzen, Social Media und die Nominierung von Reservespielern



Die Zukunft der DP World Tour

* Sieht die Möglichkeit eines LIV-Turniers im deutschsprachigen Raum

* Vermutet, dass viele Spieler die Situation ausgenutzt haben, um bessere Verträge zu bekommen

* Kritisiert die Abhängigkeit der DP World Tour von der PGA Tour

* Wünscht sich, dass das Produkt in Europa wieder besser wird

Zur Qualifikation für den Ryder Cup

* Erfährt erst kurz vorher von John Rahms Wechsel zu LIV

* Stimmt Rory McIlroy zu, dass die besten Spieler für Europa spielen sollten

* Fragt sich, wie viele Startplätze die DP World Tour für ihre Spieler haben wird

* Hofft, in Zukunft wieder aktiv beim Ryder Cup dabei zu sein

* Erzählt von seiner Reise zum Ryder Cup in Rom als Gast

* Findet es schön, seinen Namen auf der Wand der europäischen Spieler zu sehen

* Ärgert sich über die Werbespots des Golf Channels, die LIV-Spieler anprangern

* Sagt, dass er sich bewusst zurückgehalten hat in den Medien