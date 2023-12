Mühlbauer prolongiert Tourschool-Pleite

Katharina Mühlbauer scheitert ein viertes Mal in Folge beim Tourschool-Finale und bleibt mit verpasstem Cut erneut ohne Tourkarte für die Ladies European Tour.

Katharina Mühlbauer und die Tourschool der Ladies European Tour bleiben eine unerfreuliche Kombination. Seit 2020 nimmt die Oberösterreicherin Jahr für Jahr tapfer einen neuen Anlauf um sich in der obersten europäischen Golfliga der Damen zu etablieren. Beim Debüt verpasst sie als 78. relativ knapp den Cut, um sich in den Folgejahren immerhin soweit zu steigern, dass sie cuttet und die Finalrunde erreicht. Aber auch dort bleibt sie als 64. und 61. weit von den Tourkarten-Rängen der besten 20 entfernt.

Nach dem ersten Titel heuer bei der LET Access Series war die Hoffnung berechtigt, dass es Mühlbauer im vierten Anlauf schaffen würde, doch mit einer schwachen 4. Runde in Al Maaden ist es mit dem großen Traum bereits Aus und vorbei. Auch 2024 wird Österreich mit dem Trio Schober, Spitz und Wolf auf der Ladies European Tour vertreten sein, während Mühlbauer nur die zweite Liga und eventuell das eine oder andere Einladungsticket auf der LET bleibt.

3. Runde Defensivstrategie in Royal Golf Marrakech



Rückblick auf den Montag: Katharina Mühlbauer musste ein zweites Mal am schwierigen Royal Golf Marrakech ran und hatte sich dafür eine gute Defensivstrategie zurechtgelegt. Das Par 5 zum Auftakt bekommt sie zwar erneut nicht hin und startet mit Bogey, doch danach spult die Oberösterreicherin ein sicheres Par nach dem anderen ab. Ein zweiter Schlagverlust passiert erneut auf einem Par 5, womit sie auch im zweiten Anlauf 38 Schläge (+2) für die vorderen 9 Löcher benötigt.

Auf der zweiten Platzhälfte lässt Kathi nichts mehr anbrennen und belohnt sich für eine grundsolide Leistung mit dem abschließenden Par 5-Birdie. Mit der 73 (+1) bleibt sie rund um Position 50 im Zwischenklassement und hat somit alle Chancen, in Runde 4 am deutlich leichteren Al Maaden-Kurs nicht nur den Cut der besten 65 zu stemmen sondern sich näher an die Tourkartenränge der Top 20 heranzuarbeiten.

4. Runde: Birdieputts wollen nicht fallen

Doch anders als vor zwei Tagen kann sie den scorefreundlichen ersten 4 Löchern in Al Maaden kein einziges Birdie entlocken. Auf zwei Bahnen gilt es jedoch aufzupassen, am langen Par 4 der 5 und am anschließenden hantigen Par 3. Doch ausgerechnet hier stolpert die Oberösterreicherin ordentlich und gerät mit Doppelboey und Bogey mächtig unter Druck. Das erste Birdie am 9. Grün sollte jedoch Mut machen für die zweite Platzhälfte.

Statt dessen gerät Mühlbauer auf den Back 9 mit zwei weiteren Bogeys noch weiter unter Druck. Im letzten Drittel hat sie noch drei Par 5 vor der Nase, die es jetzt gilt allesamt zu nutzen. Doch die Birdieflaute bleibt hartnäckig und eine solide Par-Serie ist in der Situation nicht mehr hilfreich.

Mit 77 Schlägen (+3), 7 mehr als noch vor zwei Tagen, erreicht Mühlbauer nur ein 72 Loch-Ergebnis von 4 über Par, das nicht für den Cut und damit auch nicht für eine Tourkarte auf der Ladies European Tour für 2024 reicht.

Leaderboard Tourschool-Final