Plan voll aufgegangen

Mit der 70 und 3 unter Par punktet Katharina Mühlbauer wie erhofft voll am leichteren Kurs von Al Maaden, womit sie beim Tourschool-Finale wieder voll auf Kurs ist.

Katharina Mühlbauer startete mit der 74 (+2) verhalten in das heurige Tourschool-Finale, steigerte sich jedoch nach fehlerhaftem Beginn. Zudem musste die Oberösterreicherin am deutlich schwierigeren Royal Golf Marrakech ran. Am Sonntag muss sie jedoch eine Runde unter Par in Al Maaden anpeilen um wieder voll auf Tourkarten-Kurs zu sein. Der Cut ist noch kein Thema, da dieser erst nach vier Runden angesetzt wird.

Aber auch in Runde 2 will Kathi nichts leicht von der Hand gehen. Von der 10 weg kassiert sie gleich auf ihrer zweiten Bahn, einem kurzen Par 4, das erste Bogey. Nur das erste Par 5 gönnt ihr ein Birdie, aber noch vor dem Abbiegen auf die vordere Platzhälfte gerät sie erneut in Rückstand.

Toller Birdielauf auf den zweiten 9 Löchern

Auf den vorderen 9 erhöht Mühlbauer plötzlich die Schlagzahl, versenkt auf einer Strecke von vier Löchern drei Birdieputts und kann so zwischenzeitlich ein weiteres Bogey gut verkraften um dennoch endlich ihr Tagesergebnis unter Par zu drehen. Die heiße Phase beflügelt weiter und trägt auch noch im Finish mit zwei Schlaggewinnen auf den letzten drei Löchern weiter Früchte.

Mühlbauer setzt damit den Plan, am einfacheren Kurs von Al Maaden zu punkten, mit der 70 (-3) perfekt um und bringt sich damit bei insgesamt 1 unter Par voll auf Finalkurs. Der Cut wird jedoch erst am Dienstag, nach jeweils einer weiteren Runde auf beiden Kursen angesetzt.

Leaderboard LET Tourschool-Finale