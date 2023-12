Mit einem blauen Auge

Am blauen Royal Golf Marokko-Kurs kommt Kathi Mühlbauer zum Auftakt des LET Tourschool Finales mit der 74 und einem blauen Auge davon.

Trotz Ihres Sieges im Juli bei einem Turnier der LETAS Series kommt Kathi Mühlbauer nicht über Rang 10 in der Jahresendwertung hinaus und muss somit erneut zum Finale der Qualifying School erscheinen um eine volle Tourkarte für die Ladies European Tour zu lösen. Im marokkanischen Marakech geht Mühlbauer als einzige Österreicherin beim 5 Tages-Marathon an den Start, nachdem es Chantal Dühringer und Lena Schilowsky nicht durch die Vorrunde geschafft hatten. 151 Spielerinnen aus 41 Ländern rittern um 20 volle Tourkarten in Kategorie 12.

Mühlbauer musste am Samstag mit früher Startzeit zuerst den Royal Golf Marrakech in Angriff nehmen – der sich als der deutlich schwierigere herausstellen sollte – und am zweiten Tag den anderen Kurs von Al Maaden.

Halbwegs auf Kurs gebracht

Mit Bogey auf einem Par 5 verzeichnet die Oberösterreicherin einen nervösen Start, beweist aber einmal mehr ihre Kampfkraft mit dem sofortigen Birdiekonter. Am ultrakurzen Par 4 der 4 verzockt sie sich aber bald darauf komplett und kassiert statt des eingeplanten Birdies sogar ein Doppelbogey. Nach einem weiteren Schlagverlust noch im ersten Drittel droht die heurige Tourschool früh für sie in die falsche Richtung zu kippen.

Mit zwei Birdies auf den Par 5-Bahnen korrigiert Mühlbauer aber noch rechtzeitig diesen Eindruck. An der 12 kassiert sie noch ein Bogey und schreibt damit alles andere als ideal mit 74 Schlägen bei 2 über Par auf Positionn 88 an. Bei den Scores am hantigen Royal Marrakech Course, wo nur 34 Spielerinnnen besser scorten, ist sie jedoch halbwegs noch im Mittelfeld mit dabei und wird insgesamt etwa auf Cutkurs sein. Am Sonntag muss jedoch in Al Maaden, wo der Mexikanerin Fernanda Lira zum Auftakt die 62 gelang, eine deutliche Steigerung her.

