Schwab verdoppelt den Rückstand

An Matthias Schwab läuft auch am zweiten Tag die PGA Tourschool komplett vorbei. Mit erneuter 73 ziehen ihm die Kollegen im Rennen um eine Tourkarte um 12 Schläge davon.

Matthias Schwab riß zum Auftakt im heftigen Wind am schwierigeren Sawgrass Course mit einer Runde von 3 über Par bereits rund 6 Schläge Rückstand auf das erklärte Ziel, eine volle Tourkarte für die PGA Tour 2024 auf. Bei etwas besseren Bedingungen am Freitag musste nun am leichteren Dye’s Valley Course die Übung deutlich besser gelingen, vor allem vom Tee, um zurück in die Qualifying School zu finden.

Der Start von der 10 weg verläuft mit sicheren Pars schon einmal deutlich solider. Allerdings trifft Schwab auch am Freitag in der Anfangsphase zu wenige Fairways um sich machbare Birdieputts aufzulegen. Das erste Drittel schließt der Schladminger mit dem 6. Par in Folge ab, womit sich sein Rückstand auf die Tourkartenränge zugleich um ein weiteres Stück vergrößert hat.

Birdies werden zur Schwerstarbeit

Selbst am einzigen Par 5 der Front 9 will der Birdiebann nicht gebrochen sein, nachdem Schwab seine Annäherung aus dem Rough spielen muss und der Ball nicht zu kontrollieren ist. Die vielen verzogenen Drives rächen sich am schwersten Loch, dem überlangen Par 4 der 17. Mühsam ackert sich Schwab Richtung Fahne vor und kommt erst nach 4 Schlägen überhaupt zum putten. Als der Bogeyputt auch nicht rein will, ist das Doppelbogey-Malheur passiert. Birdielos schleppt sich der Steirer zum Turn, mit noch schwererem Rucksack als zu Beginn.

Auch das zweite und zugleich letzte Par 5, die 1, bleibt ungenutzt. Diesmal attackiert Schwab zwar vom Fairway, die Annäherung fällt aber zu unpräzise aus. Am letzten Par 3 entfernt ihn das Dreiputt-Bogey noch weiter vom Ziel. Kurz darauf knöpft ihm das schwerste Loch der Back 9, ein langes Par 4, den nächsten Schlag ab. Eine birdielose Runde kann Schwab am Schlussloch gerade noch abwenden, als eine perfekte Attacke vom Fairway nahe genug zur Fahne segelt um mit einem Erfolgserlebnis aufzuhören. Die erneute 73 (+3) ist dennoch eine bittere Pille für den Schladminger, da ihm die Kollegen an der Spitze auf den Tourkarten-Rängen bereits um satte 12 Schläge davongelaufen sind. Bei 6 über Par rangiert der Österreicher zur Halbzeit nur am 135. Platz.

Ein Trio führt bei 7 unter Par, während die entscheidenden Top 5, die nach 4 Runden volle Tourkarten lösen, bei zumindest 6 unter Par angelangt sind.

Leaderboard PGA Tourschool